Par RTU Liepājas akadēmijas jauno direktoru kļuvis Sandis Šrāders
No 1. jūnija par RTU Liepājas akadēmijas direktoru kļūs Sandis Šrāders, kurš plāno mērķtiecīgi stiprināt esošās studiju programmas un attīstīt jaunus, duāla pielietojuma virzienus. Viņa prioritāte būs tehnoloģiju un inženierzinātņu programmas, kas atbalsta Liepājas ostas modernizāciju un reģiona drošības un inovāciju kapacitātes stiprināšanu.
Sākot no 1. jūnija, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Liepājas akadēmijai (LA) būs jauns direktors – šim amatam konkursā ir izraudzīts RTU Aizsardzības tehnoloģiju centra direktors Sandis Šrāders. Viņš uzskata, ka RTU Liepājas akadēmijā nepieciešams mērķtiecīgi stiprināt jau esošās studiju programmas, vienlaikus attīstot jaunus virzienus, kas kalpotu gan civilā, gan drošības sektora vajadzībām.
«Es nāku no pedagogu ģimenes – gan mani vecāki, gan vecvecāki ir bijuši skolotāji. Manas omītes darba kolēģis ir bijis matemātiķis Jānis Mencis, kura piemiņas plāksne rotā RTU Liepājas akadēmijas ieeju. Tāpēc man ir gods un izaicinājums pievienoties RTU Liepājas akadēmijai, kur es veltīšu savu laiku un enerģiju, lai mērķtiecīgi stiprinātu jau esošās studiju programmas un tradīcijas, vienlaikus attīstot jaunus virzienus ar duāla pielietojuma fokusu, kas kalpotu gan civilā, gan drošības sektora vajadzībām,» saka S. Šrāders.
Viņš uzskata, ka jaunajā darbā īpaša uzmanība būtu pievēršama tehnoloģiskajām un inženiertehniskajām programmām, kas sasaistītas ar Liepājas stratēģisko attīstību, piemēram, ostas infrastruktūras modernizāciju un tās pielāgošanu NATO un plašāku sabiedroto mobilitātes, loģistikas un drošības prasībām. Tas ne tikai stiprinātu reģiona ekonomisko un industriālo kapacitāti, bet arī pozicionētu Liepāju kā nozīmīgu inovāciju, loģistikas un drošības kompetences centru Baltijas reģionā.
S. Šrāders ir strādājis gan publiskajā, gan privātajā sektorā, koncentrējoties uz aizsardzības un drošības politiku, stratēģisko komunikāciju, pārrobežu sadarbību, projektu izstrādi un inovācijām, kā arī NATO un Eiropas Savienības (ES) programmām un iniciatīvām. Viņš bijis maģistrantūras programmas «Militārā vadība un drošība» direktors Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā (LNAA), kā arī ir Latvijas Ārpolitikas institūta vecākais pētnieks un Latvijas Transatlantiskās organizācijas (LATO) valdes loceklis un ģenerālsekretārs. Pašlaik viņš ir arī prestižās «The Alphen Group» biedrs.
S. Šrāderam ir plaša pieredze mācīšanā un pētniecībā, strādājot par mācībspēku un pētnieku Latvijas Starptautisko attiecību institūtā, Baltijas Aizsardzības koledžā, Tartu Universitātē, Latvijas Universitātē, Rīgas Stradiņa universitātē un Old Dominion universitātē Norfolkā, Virdžīnijā. Viņa mācīšanas un pētniecības intereses ietver ASV ārpolitiku, ES ārpolitiku, Krievijas ārpolitiku un drošības politiku, starptautisko politisko ekonomiju un mazo valstu lomu starptautiskajās lietās. 2024. gadā S. Šrāders bija viespētnieks Džordža Vašingtona universitātē, kur pētīja digitālās transformācijas ietekmi uz drošību.
RTU Liepājas akadēmija, valstī īstenojot augstākās izglītības konsolidāciju, RTU saimē iekļāvās pirms diviem gadiem. Konsolidācijas mērķis ir veicināt starpnozaru sadarbību studijās, zinātnē un inovāciju radīšanā, tā ekonomiski stiprinot Kurzemes reģionu.