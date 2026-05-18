Vairāki miljoni eiro! Vēsta par Ogres novada pašvaldībā neatbilstoši un neekonomiski izlietotajiem līdzekļiem
Ogres novada pašvaldībā neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietoti vismaz 1,2 miljoni eiro, vēl vairāk nekā trīs miljoni - neekonomiski, bet simtiem tūkstošu, iespējams, vienkārši pazuduši bez atskaitēm, pirmdienas vakarā vēsta raidījums "TV3 ziņas", kura rīcībā nonācis Valsts kontroles revīzijas ziņojuma projekts.
Piemēram, ziņojuma projektā, kuru Valsts kontrole bija plānojusi publiskot jūnijā, minēts, ka 827 000 eiro saistības Kaibalas skolas projektā pašvaldība uzņēmās vēl pirms domes lēmuma. Savukārt par būvdarbu kavēšanos tā arī neieturēja līgumā paredzēto sodu - teju 140 000 eiro.
Vēl 195 000 eiro piešķirti Ogres basketbola klubam, taču pašvaldība nav saņēmusi ne atskaites, ne atguvusi naudu, bet biedrība jau likvidēta.
Savukārt 24 000 eiro izlietoti motorkuģa "Līgo" izcelšanai, to noformējot kā sociālo pabalstu.
Atsevišķos iepirkumos Valsts kontrole konstatējusi iespējamās krāpšanas pazīmes. Atklātas saistības starp iepirkumu pretendentiem, pašvaldības deputātiem un pašvaldības dibināta nodibinājuma darbiniekiem.
Kritizēta arī atlīdzību politika, piemēram, par viena amata pienākumu pildīšanu algu vienlaikus saņēma divi cilvēki. Savukārt prēmija piešķirta tikai vienai amatpersonai, lai gan kritērijiem atbilda gandrīz 200 darbinieku.
Domes vadītājs revidentu secinājumiem nepiekrīt, norādot, ka pašvaldības darbs esot organizēts atbilstoši. "Pa lielam kā jau pašvaldībā ir, visam ir savs pamatojums un skaidrojums. Ir lietas, uz kurām Valsts kontrole skatās, kā Valsts kontrole, un lietas, kā skatāmies kā pašvaldība, kā iedzīvotājiem labāk," saka novada mērs Andris Krauja (NA).
Tikmēr ilggadējais Ogres mērs Egils Helmanis (NA), kura laikā notikuši iepriekš minētie darījumi, revidentu secinājumus dēvē par Valsts kontroles izdomu.
Kā vēstīts, Helmanis pēc pērn notikušajām pašvaldību vēlēšanām saglabāja domes priekšsēdētāja amatu, taču nepilnu mēnesi vēlāk - 16. jūlijā, domes sabiedrisko attiecību pārstāvji paziņoja, ka dienu iepriekš Helmanis apšaudes laikā Ukrainā esot ticis ievainots.
Pēc šī negadījuma Helmanis kļuva darbnespējīgs un darba pienākumus atsāka pildīt vien šā gada janvāra beigās. Taču jau februāra sākumā viņš no amata atkāpās, neiesniedzot anketu pielaides valsts noslēpumam saņemšanai.
Pēc domes priekšsēdētāja amata atstāšanas Helmanis ir domes deputāts, ieņem domes jaunā priekšsēdētāja Kraujas biroja vadītāja amatu, kā arī ir iecelts civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatā.