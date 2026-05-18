Šodien 19:16
Papildināts:Šodien 22:06
Atrasts Siguldā pazudušais 7 gadus vecais Lūkass Šohorovs
Siguldā pazudušais septiņus gadus vecais Lūkass Šohorovs ir veiksmīgi atrasts.
Iepriekš tika ziņots, ka Valsts policijas Pierīgas Ziemeļu iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo septiņus gadus veco Lūkasu Šohorovu, kurš pēdējo reizi redzēts 18. maijā, ap pulksten 14.00 Siguldā, Kr. Barona ielā, izejot no mācību iestādes. Var pārvietoties ar sabiedrisko transportu (vilcienu).
Vēlāk vakarā policija dalījās ar video, kurā zēns redzams Siguldas stacijā un, iespējams, ar vilcienu ir devies uz Rīgu.