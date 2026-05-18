Atrasts Siguldā pazudušais 7 gadus vecais Lūkass Šohorovs
Foto: Lita Millere/LETA
Siguldā pazudušais septiņus gadus vecais Lūkass Šohorovs ir veiksmīgi atrasts.
112
Papildināts:Šodien 22:06

Atrasts Siguldā pazudušais 7 gadus vecais Lūkass Šohorovs

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Siguldā pazudušais septiņus gadus vecais Lūkass Šohorovs ir veiksmīgi atrasts.

Atrasts Siguldā pazudušais 7 gadus vecais Lūkass Š...

Iepriekš tika ziņots, ka Valsts policijas Pierīgas Ziemeļu iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo septiņus gadus veco Lūkasu Šohorovu, kurš pēdējo reizi redzēts 18. maijā, ap pulksten 14.00 Siguldā, Kr. Barona ielā, izejot no mācību iestādes. Var pārvietoties ar sabiedrisko transportu (vilcienu).

Vēlāk vakarā policija dalījās ar video, kurā zēns redzams Siguldas stacijā un, iespējams, ar vilcienu ir devies uz Rīgu.

Tēmas

RīgaSiguldaBezvēsts pazudušieValsts policijaVidzeme112Siguldas novadsValsts policija meklē

Citi šobrīd lasa