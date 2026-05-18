Gutkovska vārti neglābj "Arka" no izkrišanas uz Polijas otro divīziju, pēdējo triecienu dod viņa bijušais klubs
Vladislavs Gutkovskis panāca 2:1, taču viņa "Arka" vēlāk ielaida divus vārtus, liktenīgo — kompensācijas laikā.
Latvijas futbola izlases uzbrucējs Vladislavs Gutkovskis pirmdien guva vārtus Polijas ekstraklases pirmspēdējā mačā, taču viņa pārstāvētā Gdiņas "Arka" komanda piedzīvoja zaudējumu un atvadījās no cerībām saglabāt vietu augstākajā līgā.

"Arka" mājās ar rezultātu 2:3 (1:1) zaudēja Latvijas futbolista savulaik pārstāvētajai Ņecečas "Termalica".

Gutkovskis bija sākumsastāvā un vārtus guva 52. minūtē, kad pie soda laukuma atņēma bumbu pretiniekam un to no aptuveni 17 metriem sita vārtos, tobrīd panākdams 2:1. Turpinājumā "Arka" ielaida divus vārtus, ar pēdējo no tiem kompensācijas laikā viesiem nodrošinot uzvaru.

"Arka" ar 36 punktiem 33 spēlēs turnīra tabulā ierindojas 17. pozīcijā 18 komandu konkurencē. Pozīciju augstāk ir savainotā Alvja Jaunzema pārstāvētā Gdaņskas "Lechia", kas vēl nav nodrošinājusi palikšanu ekstraklasē.

