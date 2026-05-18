Jaunieši pārbauda spēkus vēja enerģijas izaicinājumā “WindUp 2026”
16. maijā “Novikontas” mācību centrā jaunieši no visas Latvijas pārbaudīja savas prasmes ar vēja enerģijas nozari saistītos uzdevumos. Par pirmā jauniešu vēja enerģijas izaicinājuma “WindUp 2026” uzvarētājiem kļuva Valmieras tehnikuma komanda. Aktivitāti organizēja Latvijas Vēja enerģijas asociācija un “Novikontas Academy” sadarbībā ar Jauno Fiziķu skolu.
Pirmo vietu “WindUp 2026” izcīnīja Valmieras tehnikuma komanda, otro vietu spraigā un dinamiskā konkurencē ieguva Ropažu vidusskolas jaunieši, savukārt trešo vietu – Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas komanda. Kopumā pasākumā piedalījās 13 komandas jeb 130 skolēni no dažādām Latvijas profesionālās un vispārējās izglītības iestādēm, tostarp Ventspils tehnikuma, Rīgas Valsts tehnikuma, Saldus tehnikuma, Rīgas 88. vidusskolas, Saldus vidusskolas, Valmieras tehnikuma, Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma, Siguldas Valsts ģimnāzijas, Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas, Ventspils 2. vidusskolas un Ropažu vidusskolas.
Skolēni sacentās praktisku uzdevumu veikšanā, kas saistīti ar inženierzinātnēm, enerģētiku un vēja enerģijas nozari. Dalībnieki veica uzdevumus 13 dažādās darba stacijās, aptverot gan tehniskās, gan sadarbības prasmes. Izaicinājumi ietvēra izdzīvošanas situāciju simulācijas jūrā (baseinā), darbu augstumā – mezglu siešanu, karabīņu izmantošanu, kāpšanu un šķēršļu pārvarēšanu –, elektroshēmu saslēgšanu, pirmās palīdzības sniegšanu un ugunsdzēsības simulatora uzdevumus. Tāpat jaunieši iepazina vēja enerģijas nozares specifiku, veicot turbīnu spārnu apkopi, plānojot vēja parkus un strādājot ar smagu kravu pārvietošanu.
“Diskusijās par vēja parkiem bieži dominē bažas un pieņēmumi, taču daudz retāk tiek runāts par ieguvumiem, ko nozare var dot Latvijas reģioniem un jauniešiem. Vēja enerģija nozīmē ne tikai tīrāku un drošāku enerģiju, bet arī labi apmaksātas un ilgtermiņā pieprasītas darbavietas. Eiropā vēja enerģijas nozarē jau šobrīd strādā vairāk nekā 440 tūkstoši cilvēku, un tuvākajos gados pieprasījums pēc speciālistiem pieaugs. Tāpēc mums ir svarīgi jauniešiem parādīt reālo nozares ikdienu – modernu, tehnoloģiski attīstītu un profesionāli perspektīvu vidi, kurā iespējams veidot karjeru tepat Latvijā,” uzsver Latvijas Vēja enerģijas asociācijas izpilddirektores vietniece Katrīna Duka-Gulbe.
Pasākuma praktiskais formāts īpaši izcēla prasmes, kas nepieciešamas reālajā darba vidē – ne tikai tehniskās zināšanas, bet arī sadarbību un lēmumu pieņemšanu.
“Enerģētikas industrijā svarīgas ir ne tikai tehniskās zināšanas, bet arī spēja sadarboties, domāt stratēģiski un pieņemt gudrus lēmumus ierobežotu resursu apstākļos. Tieši tāpēc šādi pasākumi kā “WindUp” palīdz jaunajai paaudzei labāk saprast reālo darba vidi un prasmes, kas būs nepieciešamas nākotnes profesijās enerģētikā,” norāda “Novikontas Energy” direktors Aleksejs Maļinovskis.
“WindUp 2026” ir daļa no Latvijas Vēja enerģijas asociācijas rīkotajiem izglītojošajiem pasākumiem, kuru mērķis ir veicināt jauniešu interesi un izpratni par atjaunīgo enerģiju un karjeras iespējām vēja enerģijas nozarē.
Pasākumu atbalsta Emisijas kvotu izsolīšanas instruments (EKII).