Augstākās tiesas senators Intars Bisters dzeršanas dēļ “pakāš” vairāk nekā 15 tūkstošus un zaudē tiesā
Augstākās tiesas senators Intars Bisters zaudējis Disciplinārtiesā, kurā viņš pārsūdzējis tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu, ar kuru viņam par pārmērīgu alkohola lietošanu par piektadļu tika samazināta alga. Līdz ar to viņam būs ne tikai mazāka alga, bet arī pensija.
Pērn Intars Bisters bez attaisnojoša iemelsa no 16. Līdz 19. decembrim neieradās darbā – “nav pildījis darba pienākumus un nav bijis pienācīgi sasniedzams,” liecina 2026. gada 8. maija Latvijas Augstākās tiesas Disciplinārtiesas lēmums. Līdz ar to Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs atzina, ka ir bijis pamats ierosināt disciplinārleitu saskaņā ar Tiesnešu disciplnārās atbildības likuma 1. panta pirmās daļas 2. punktu - darba pienākumu nepildīšanu vai lietas izskatīšanā pieļautu rupju nolaidību. Šai laikā Intars Bisters nav piedalījies trīs lietu izskatīšanā un tādēļ tās tika noņemtas no izskatīšanas. Ar tiesnešu Disciplinārkolēģijas lēmumu 20. februārī Intaram Bisterama uz gadu par 20 % tika samazināta amatalga (kopumā gada laikā par 15 165, 37 eiro).
Senators protestē pret kolēģu spriedumu
Šo lēmumu sodītais Augstākās tiesas senators pārsūdzēja Disciplinārtiesā, uzsverot, ka viņš šāda pārkāpuma dēļ pie atbildības saukts pirmo reizi un Disciplinākolēģija nav ņēmusi vērā “senatora personību pozitīvi raksturojošās ziņas, tajā skaitā iepriekšējo darbību tiesneša amatā un pienesumu judikatūras veidošanā.” Turklāt Disciplinārkolēģija pārkāpumu - darba pienākumu nepildīšanu, nav nošķīrusi no citiem apstākļiem, par ko atsevišķi no pārkāpuma sods nepienākas.
Ievērojot to, ka senators tuvākajā laikā plāno doties speciālajā pensijā, kuras apmērs tiek aprēķināts no amatalgas apmēra pēdējo piecu gadu, tas atstās būtisku ietekmi uz pensijas apmēru. Tādēļ šāda soda piemērošanu nevar atzīt par saprātīgu un taisnīgu noregulējumu un tas pat neatbilst Līgumam par Eiropas Savienības 19. pantu, kurā noteikts Eiropas Savienības Tiesas statuss.
Tai pašā laikā Intars Bisters Disciplinārtiesā netaisnojās un necentās paskaidrot, kāpēc viņš no 16. līdz 19. decembrim nebija ieradies darbā. “Senators nav apstrīdējis to, ka amata pienākumus nav pildījis bez attaisnojoša iemesla – pārmērīgas alkoholisko dzērienu lietošanas dēļ,” teikts Disciplinārlietas lēmumā.
Alkohols – tiesneša “sabiedrotais”
Tiesnešu Disciplinārkolēģija pamatoti norādījusi, ka “senatoram ar savu profesionālo darbību ir jābūt paraugam pārējo instanču tiesu tiesnešiem, tādēļ no senatora ir pamats sagaidīt augstu profesionalitāti, godprātīgu darba pienākumu pildīšanu un precīzu darba kārtības ievērošanu. Nav pamata apšaubīt, ka tiesneša darbs ir radošs process, kuru nevar ierobežot tikai ar tiesas darba laiku un saistīt tikai ar vienu vietu – tiesas telpām, tādēļ tiesas iestādē noteiktais darba laiks uz tiesnesi nav attiecināms formāli, bet elastīgi, ņemot vērā konkrētos apstākļus,” norādīts 8. maija lēmumā.
Intara Bistera rīcībā “ir saskatāma negodprātīga attieksme pret amata pienākumiem un pret kolēģiem, turklāt senatora rīcība, kas bijusi par pamatu šādam atzinumam, nav aprobežojama tikai ar trīs tiesas nolēmumu neparakstīšanu, jo tās ir vienīgi šīs rīcības acīmredzamās sekas, bet to veido arī fakts, ka tiesnesis ilgstoši nav bijis pienācīgi sasniedzams, pakļaujot ar viņu vienā tiesas sastāvā esošos kolēģus neziņai par minēto lietu turpmāko virzību.”
Tāpat uzvērts, ka no Disciplinārkolēģijas un Disciplinārtiesas materiāliem izriet, ka senators jau iepriekš pārmērīgas alkoholisko dzērienu lietošanas dēļ vairākkārt un ilgstoši nav pildījis savus amata pienākumus un nav bijis kolēģiem sasniedzams, turklāt iepriekš veiktās pārrunas ar senatoru par nepieciešamību mainīt savu attieksmi nav bijušas sekmīgas. Šos faktus Disciplinārtiesas sēdē nenoliedza arī pats senators.
Tiesnesis jau kopš 1999. gada
Intars Bisters ir ilggadējs Latvijas tiesnesis un pašreizējais Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senators, kura tiesneša amata stāžs ir kopš 1999. gada. Karjeru sācis kā Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesis, no 2005. līdz 2007. gadam pildījis tiesneša pienākumus Rīgas apgabaltiesā, bet no 2007. līdz 2010. gadam strādājis Zemgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijā. 2010. gada februārī Saeima viņu apstiprināja Augstākās tiesas tiesneša amatā. Sākotnēji viņš strādāja Civillietu tiesu palātā, bet kopš 2015. gada februāra sāka pildīt tiesneša pienākumus Civillietu departamentā. 2016. gada novembrī viņš oficiāli pārcelts pastāvīgā Civillietu departamenta senatora amatā pēc Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas pozitīva atzinuma saņemšanas.
Kā Civillietu departamenta senators Intars Bisters regulāri piedalās sarežģītu civiltiesisku strīdu izskatīšanā gan parastā, gan paplašinātā Senāta sastāvā, tostarp kā senators referents (piemēram, strīdos par zaudējumu atlīdzību pret valsti, parādu piedziņu vai tiesu izpildītāju rīcību).
Publiskajā telpā Intara Bistera vārds plašāk izskanēja 2017. gada sākumā saistībā ar mediju ziņojumiem un sekojošu tiesas priekšsēdētāja vēršanos Tiesnešu ētikas komisijā, lai izvērtētu iespējamu interešu konfliktu un rīcības ētiskumu lietās, kurās bija iesaistītas ar viņa paziņu loku saistītas personas. Likumpārkāpumi toreiz netika konstatēti, un viņš turpināja pildīt savus pienākumus tiesā. Toreiz Intaram Bisteram tika pārmests, ka viņš skatījis sava drauga advokāta Mārča Miķelsona lietas.