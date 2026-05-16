Saeimas eksdeputāts Artuss Kaimiņš pārsūdzējis spriedumu krimināllietā par dokumentu viltošanu
Aktiera un bijušā Saeimas deputāta Artusa Kaimiņa aizstāve iesniegusi kasācijas sūdzību par Kurzemes apgabaltiesas spriedumu lietā par grāmatvedības dokumentu viltošanu.
Artuss Kaimiņš dodas tiesas zālē
Šodien pulksten 10.00 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa turpināja skatīt krimināllietu, kurā par grāmatvedības dokumentu viltošanu apsūdzēts Saeimas deputāts Artuss ...
Jau ziņots, ka lietu apelācijas instancē sāka izskatīt Rīgas apgabaltiesa, bet vēlāk to nodeva Kurzemes apgabaltiesai, lai panāktu tās ātrāku izskatīšanu.
Kaimiņš apsūdzēts par SIA "Al De Media" grāmatvedības dokumentu, proti, Kaimiņa uzņēmumam SIA "Suņu būda" izsniegto rēķinu, viltošanu.
Sākotnēji lietu pārstāvošais prokurors Māris Urbāns Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā skaidroja, ka krimināllietā ir iegūti pietiekami pierādījumi, lai celtu apsūdzību Kaimiņam par to, ka viņš ar nodomu esot viltojis "Al De Media" grāmatvedības dokumentus.
Saeimas deputāts Artuss Kaimiņš un viņa dēls Kaupo pastaigā
Saeimas deputāts Artuss Kaimiņš un viņa dēls Kaupo pastaigā.
Pēc Urbāna paustā, dokumentu viltošanai Kaimiņš esot izmantojis citas personas, kuras sastādīja šos dokumentus, bet kuras nav saucamas pie kriminālatbildības, jo nezināja, ka dokumentos ir iekļautas patiesībai neatbilstošas ziņas.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Al De Media" piederēja Kārlim Linardam. Jau pirms laba laika pieņemts lēmums par uzņēmuma saimnieciskās darbības apturēšanu.
13. Saeima piekrita kriminālvajāšanas sākšanai pret Kaimiņu, taču tās sasaukuma laikā tiesa nebija spējīga lietu iztiesāt un novest līdz spriedumam.
Krimināllikums par minēto nodarījumu paredz brīvības atņemšanu līdz vienam gadam, piespiedu darbu vai naudas sodu.
Kaimiņa lietu iepriekš izmeklēja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), kas viņu aizturēja 2018. gada jūnijā saistībā ar kriminālprocesu par iespējamu nelikumīgu partijas "KPV LV" finansēšanu, kā arī par nepatiesu ziņu norādīšanu deklarācijā. Tomēr vēlāk KNAB pret Kaimiņu šo kriminālprocesu izbeidza.
Kaimiņš iepriekš ir bijis "KPV LV" biedrs un viens no līderiem, vēlāk kļuva bezpartejisks, bet uz 14. Saeimu vairs nekandidēja.