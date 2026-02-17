Tiesa samazina Artusam Kaimiņam sodu par grāmatvedības dokumentu viltošanu
Ar stundu un desmit minūtes garu, haotisku un samudžinātu apsūdzētā pēdējo vārdu 12. februārī Kurzemes apgabaltiesā beidzot noslēdzās divus gadus garā apelācijas tiesa krimināllietā par mikrouzņēmuma "Al De Media" grāmatvedības dokumentu - uzņēmumam SIA "Suņu būda" izsniegto rēķinu - viltošanu, kurā apsūdzēts bijušais politiķis un aktieris Artuss Kaimiņš.
Rīgas pilsētas tiesa 2023. gada februārī Kaimiņu šajā lietā atzina par vainīgu, piespriežot viņam 280 stundas sabiedriskā darba. Kā šonedēļ raksta žurnāls "Kas Jauns". Kurzemes apgabaltiesas tiesnese Aija Āva pirmās instances spriedumu atstāja negrozītu, atceļot tikai soda apmēru un nosakot, ka par Krimināllikuma 217. panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu Kaimiņš sodāms ar sabiedrisko darbu uz 160 stundām. Tāpat tiesa lēma piedzīt valsts labā procesuālos izdevumus par aizstāves Failas Abbasovas sniegto juridisko palīdzību apelācijas instances tiesā. Pilns spriedums būs pieejams 26. februārī. Pēc tam Kaimiņam desmit darba dienu laikā ir iespēja pārsūdzēt arī Kurzemes apgabaltiesas spriedumu, vēršoties augstākā instancē. Iespējams, ka Kaimiņš to arī darīs, jo savā pēdējā vārdā izteicās, ka viņam inkriminētie pārkāpumi labākajā gadījumā varētu būt “rājiena gadījums”.
Teikt savu pēdējo vārdu apelācijas tiesā Kaimiņam bija iespēja jau 12. janvārī, taču viņš lūdza laiku tam sagatavoties. 29. janvārī, kad tiesa bija nozīmējusi sēdi, Kaimiņš atkal nebija gatavs, šoreiz bērna slimības dēļ. Beidzot 12. februārī tiesai bija iespēja Kaimiņu uzklausīt. Gan apsūdzības puse – prokurors Ivo Ivanovs –, gan apsūdzētais Artuss Kaimiņš un viņa aizstāve Faila Abbasova sēdē piedalījās video tiešsaistes režīmā.
Noliedz vainu
Savu vainu Kaimiņš neatzina, vairākkārt norādot, ka apsūdzība ir “politiska lieta” un “ar tik vecu pēcgaršu”. Apsūdzētais apšaubīja gan pierādījumus, gan liecinieku teikto, dažādos pārkāpumos vainoja kā prokuratūru un KNAB, tā Valsts ieņēmumu dienestu. To, ka apsūdzības brīdī Kaimiņš bijis politiķa statusā un ka “tam ir būtiska nozīme, izskatot un iztiesājot šo lietu”, iepriekš uzsvēra aizstāve Abbasova. “Vai mums tas patīk, vai mums tas nepatīk, šai lietai ir politisks raksturs,” apgalvoja viņa.
Pēdējā vārdā Kaimiņš gan vairākkārt dziļi iepauzēja, gan putrojās, skaidrojot to ar uztraukumu. Apsūdzētais pat saņēma tiesneses aizrādījumu, jo savā runā vairākkārt novirzījās no lietas būtības, piemēram, stāstot par cilvēkiem, kuri tāpat kā viņš “izgājuši cauri pilnīgi nevajadzīgai pieredzei”, vai aicinot tos, kam ir “iedzimts uzmanības deficīts” un kas gribētu “iet politikā”, nedarīt to un “pasaudzēt savus nervus”, jo “to darīt vērts nav”.
Kaimiņš pauda neizpratni par to, ka viņam vispār celtas kaut kādas apsūdzības, jo neviens taču neesot cietis, apmānīts vai kaut ko zaudējis. “Kam kādi zaudējumi ir bijuši? Valstij – nē, nodokļos – nē. Kam kas ir bijis? Kurš ir tas cietušais?”
Uzslavē valsts nozīmēto aizstāvi
Kā vienīgo pozitīvo lietu visā garumgarajā tiesvedības procesā Kaimiņš atzina, ka viņam bijusi iespēja “iepazīties ar Abbasovas kundzi”, jo citos apstākļos tas nekad nebūtu varējis notikt, un pateicās savai aizstāvei “par iedziļināšanos šajā labirintu jezgā un par precīzo skatu no malas”.
Kaimiņa “paši pēdējie vārdi”, kā izteicās apsūdzētais, bija lūgums attaisnot viņu viņam inkriminētajā noziegumā, “kuru es neesmu veicis”. “Šie astoņi gadi bijuši smagi, visu laiku zinot, ka tevi tēmē un tāmē, un liek birku, ka tu esi apsūdzēta persona.”
"Kas Jauns" jau vēstīja, ka Kaimiņš apsūdzēts par grāmatvedības dokumentu viltošanu laikā, kad bija iesaistījies raidījuma Suņu būda veidošanā. Prokuratūras izvirzītās apsūdzības Kaimiņš iepriekš nosauca par “nekaunīgām”. Kaimiņa lietu izmeklēja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), kas viņu aizturēja 2018. gada jūnijā par iespējamu nelikumīgu partijas KPV LV finansēšanu, kā arī par nepatiesu ziņu norādīšanu deklarācijā. Vēlāk KNAB šo kriminālprocesu izbeidza, bet atsevišķi tika izdalīta lieta par grāmatvedības dokumentu viltošanu. Tāpat pirms gada Kaimiņš zaudēja civillietā par viņam izmaksāto atlīdzību pēc 2019. gada nogalē notikušā ugunsgrēka Kaimiņa īrētajā dzīvoklī Antonijas ielā Rīgā. Apdrošināšanas sabiedrība "Balta" vērsās tiesā, pieprasot piedzīt no Kaimiņa izmaksātos 24 148 eiro par ugunsgrēkā radītajiem zaudējumiem, jo ugunsgrēks izcēlies viņa paša vainas dēļ. Vidzemes apgabaltiesa lēma par labu "Baltai".