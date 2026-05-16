Šlesera "Latvija pirmajā vietā" piedāvā vērienīgas idejas un nosauc ministru kandidātus
Partija "Latvija pirmajā vietā" (LPV) piedāvā apvienot vairākas ministrijas un sestdien kongresā nosauca ministru kandidātus.
Partijas līderis Ainārs Šlesers jau iepriekš publiski paudis, ka ir gatavs ieņemt premjera amatu. Sestdien partijas kongresā tika nosaukti ministru kandidāti. Saeimas deputāte Linda Liepiņa nosaukta kā Saeimas priekšsēdētājas kandidāte, Eiropas Parlamenta deputāts Vilis Krištopans finanšu ministra, bet Rīgas domes deputāts Edvards Šlesers kā ekonomikas ministra kandidāts.
Partija piedāvā apvienot Iekšlietu un Aizsardzības ministrijas un šādas ministrijas vadīšanu uzticēt Saeimas deputātam Edmundam Zivtiņam. Tāpat partija piedāvā apvienot Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un Zemkopības ministriju, iestādi uzticot vadīt Valkas mēram Ventam Armandam Krauklim.
Labklājības ministra amatam minētas trīs personas - Saeimas deputāte Ramona Petraviča, mācītājs un bijušais parlamentārietis Ainārs Baštiks, kā arī Rīgas domes deputāts Andrejs Klementjevs.
Saeimas deputāte Ilze Stobova būs izglītības ministres kandidāte, LPV preses sekretāre Līga Krapāne būs kultūras ministres kandidāte, Saeimas deputāts Ringolds Balodis - tieslietu ministra, Rīgas domes deputāts Andris Ozols - veselības ministra, bet bijušais Rīgas ostas pārvaldnieks Leonīds Loginovs - satiksmes ministra amata kandidāts.