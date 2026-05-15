Kremlī priecīgi par valdības krīzi Latvijā
Krievijas diktatora Vladimira Putina runasvīrs Dmitrijs Peskovs ar gandarījumu reaģējis uz Latvijas premjerministres Evikas Siliņas demisiju un prognozē, ka šāds liktenis Ukrainas kara kontekstā gaida arī pārējās Baltijas valstis.
“Ja tā turpināsies, tad šī nebūs pēdējā politiķu paaudze, kas kļūs par šī [Ukrainas] režīma upuri, kam nāksies atkāpties dažādu skandālu dēļ,” Peskovs pavēstīja Krievijas Pirmajam kanālam.
“Kas tie ir par bezpilota lidaparātiem? Skaidrs, kas tie ir par bezpilota lidaparātiem. Nevajag caur savu teritoriju laist bezpilota lidaparātus, kas lido uz Krievijas Federācijas pusi,” izteicās Peskovs. Uz jautājumu, vai dronu dēļ var krist arī citas valdības un to politiķiem ir attiecīgi jāgatavojas, viņš atteica: “Paskatīsimies, kā būs, bet vismaz pierobežas Baltijas valstīm – jā. Kijivas režīms, ja to attiecīgi nesavaldīs, nežēlos nevienu un visus izmantos savās visnotaļ negodīgajās interesēs.”
Jauns.lv jau vēstīja, ka Evika Siliņa ceturtdien atkāpās no Latvijas premjerministres amata, savā demisijas paziņojumā norādot, ka Latvijas iedzīvotāju drošība ir svarīgāka par partiju ķīviņiem, bet Latgales dronu incidents esot bijis pēdējais piliens saistībā ar uzticību agrākajam aizsardzības ministram Andrim Sprūdam.
Pēc nesenajiem dronu nokrišanas incidentiem Sprūds ("Progresīvie") par atkāpšanos no amata paziņoja 10. maijā, vienlaikus veltot "laipnus" vārdus premjerei Evikai Siliņai.
Kā zināms, 7. maija agrā rītā Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidoja vairāki bezpilota lidaparāti. Divi no tiem nokrita Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu.