Jelgavā īslaicīgi satiksmes ierobežojumi: atjauno ielu marēķējumu
Iestājoties piemērotiem laikapstākļiem, Jelgavā sākta ielu horizontālā marķējuma atjaunošana. Tādēļ vietām jārēķinās ar īslaicīgiem satiksmes ierobežojumiem.
Pilsētā sākta ielu horizontālā marķējuma atjaunošana. Darbi tiek veikti, izmantojot termoplastiku vai gaismu atstarojošu krāsu, informē Jelgavas pašvaldība. Marķējuma atjaunošana sākta ar ass līniju atjaunošanu centra ielās – Pulkveža Oskara Kalpaka ielā, Raiņa ielā, Svētes ielā, Pasta ielā, Lielās ielas posmā starp tiltiem –, un tā pakāpeniski turpināsies visā pilsētas teritorijā vietās, kur apzīmējumi ir nodiluši.
Tiek atjaunotas ielu ass līnijas, gājēju pārejas, virzienu rādītāji, stoplīnijas, kā arī cits nepieciešamais horizontālais marķējums.
Lai pēc iespējas mazāk ietekmētu satiksmi, darbi tiek plānoti laikā, kad satiksmes intensitāte ir zemāka. Tomēr iedzīvotājiem jāņem vērā, ka darbu veikšanas laikā iespējami īslaicīgi satiksmes ierobežojumi.
Pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” informē, ka līdz šim horizontālā marķējuma ieklāšana nebija iespējama nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ – galvenokārt ilgstoša lietus un nepietiekamas gaisa temperatūras dēļ.