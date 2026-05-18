Jau septembrī vairākos reģionos var apstāties pasažieru autobusu kustība
Risks, ka jau septembrī reģionos var nebūt autobusus satiksmes, joprojām nav novērsts. Pašvaldību savienības un Satiksmes ministrijas pārrunas atklāja, ka risinājumu vēl tikai meklēs, vēsta 360TV Ziņas.
Jau septembrī daļa pasažieru pārvadātāju būs bankrotējuši un pasažieru autobusi reģionos nekursēs - tik biedējošu ainu šonedēļ iezīmēja uzņēmēji un pašvaldības. To novērst vēl var, ja valsts kompensēs degvielas cenu straujā kāpuma radītos zaudējumus.
Satiksmes ministrija piekrīt, ka iespējamais risinājums zaudējumu segšanai būtu valsts izmaksu indeksācija pārvadātājiem reizi ceturksnī atbilstoši degvielas cenas izmaiņām. Atbilstoši pašreiz noslēgtajiem līgumiem starp valsti un pārvadātājiem indeksācija notiek reizi četros gados.
Šobrīd vēl nav skaidrs nepieciešamā finansējuma apjoms. Pasažieru pārvadātāju asociācija martā apgalvoja, ka degvielas cenu kāpuma dēļ zaudējumi mēnesī sasniedz 700 tūkstošus eiro, savukārt Autotransporta direkcija aprēķinājusi, ka dīzeļdegvielas cenu kāpuma rezultātā izdevumi ik mēnesi pieaug par 440 tūkstošiem eiro.
Tāpat nav skaidrs, kur ņemt līdzekļus indeksāciju veikšanai. Zināms, ka Finanšu ministrija likusi nepieciešamos līdzekļus atrast Satiksmes ministrijas iekšējos resursos.
Tikšanās laikā tomēr panākta vienošanās, ka konkrētu rīcības plānu, kā kompensēt degvielas cenu kāpuma radītos zaudējumus, Satiksmes ministrija sagatavos līdz Jāņiem.