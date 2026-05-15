Ventspilī gaidāmi būtiski satiksmes ierobežojumi: slēgs Apvedtiltu pār Ventu
Drīzumā tiks sākti Ventspils Apvedtilta pār Ventu atjaunošanas darbi par nepilniem diviem miljoniem eiro, lai uzlabotu drošību un pagarinātu tilta kalpošanas laiku. Tādēļ līdz gada beigām gaidāmi būtiski satiksmes ierobežojumi ar daļēju tilta atvēršanu satiksmei tikai noteiktos laikos, un iedzīvotāji aicināti savlaicīgi plānot braucienus un sekot satiksmes norādēm.
Maija otrajā pusē plānots uzsākt Apvedtilta pār Ventu atjaunošanas darbus, lai uzlabotu tilta tehnisko stāvokli, drošību un pagarinātu tā kalpošanas laiku. Kopējās darbu izmaksas būs nepilni divi miljoni eiro, un visi darbi jāpabeidz līdz gada beigām. Atjaunošanas darbu dēļ no 1. jūnija satiksme pār Apvedtiltu līdz darbu pabeigšanai būs būtiski ierobežota, informē Ventspils pilsētas pašvaldība.
Apvedtilts ir ekspluatācijā kopš 2009. gada, un kopš tā laika vērienīgi remontdarbi 174 metrus garajam un 12 metrus platajam tiltam nav veikti. Lai nodrošinātu tilta drošību un ilgu ekspluatāciju, šobrīd nepieciešama tā atjaunošana.
Apvedtilta būvdarbu laikā tiks veikta tilta metāla konstrukciju un starpbalsta tērauda pāļu tīrīšana un aizsargpārklājuma atjaunošana, betona konstrukciju atjaunošana, lietusūdens kanalizācijas sistēmas atjaunošana, kā arī brauktuves un gājēju ietves seguma atjaunošana.
Tiesības slēgt līgumu par būvdarbu veikšanu konkursa rezultātā ieguva SIA “VIA”, piedāvājot darbus veikt par 1,46 miljoniem eiro (bez PVN). Būvuzraudzību projektā nodrošinās SIA “Jurēvičs un partneri”, savukārt autoruzraudzību veiks SIA “Projekts 3”. Tilta rekonstrukciju plānots pabeigt līdz gada beigām.
Iedzīvotājiem un pilsētas viesiem īpaša uzmanība jāpievērš satiksmes organizācijas izmaiņām no 1. jūnija. Darbu veikšanas laikā Apvedtilts autotransporta satiksmei būs slēgts, izņemot šādus laikus, kad kustībai tiks atvērta viena josla, un satiksmi regulēs luksofors vai satiksmes regulētāji:
* katru dienu no plkst. 22.00 līdz 6.00;
* katru dienu no plkst. 14.00 līdz 15.00.
Kuģu satiksme tiks organizēta tā, lai Ventas tilts tiktu pacelts tikai noteiktajos laikos - naktī vai laika posmā no plkst. 14.00 līdz 15.00. Šādi laika posmi izvēlēti, lai laikā, kad Ventas tilts ir pacelts un vienīgā iespēja šķērsot Ventu ir pa vienu Apvedtilta joslu, iespējami mazāk traucētu auto kustību. Gājējiem visā būvdarbu laikā tiks nodrošināta iespēja Apvedtiltu šķērsot pa vienu no tilta ietvēm.
Iedzīvotāji aicināti savlaicīgi plānot braucienus un rūpīgi sekot ceļu satiksmes organizācijas norādēm.
Ventspils brīvostas pārvalde pateicas arī terminālim “Ventplac” par izpratni un gatavību pielāgot darbu organizāciju, lai tilta atjaunošanas darbi pēc iespējas mazāk ietekmētu satiksmi pilsētā.
Ventspils brīvostas pārvalde Apvedtilta būvniecību sāka 2008. gadā. Tilts tika būvēts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta ietvaros par 4,7 miljoniem latu pēc Nīderlandes uzņēmuma “Witteveen + Bos” projekta. Savukārt tilta piebrauktuvju izbūve izmaksāja 1,7 miljonus latu. Apvedtilts svinīgi tika atklāts 2009. gada maijā pēc nepilnu gadu ilgas būvniecības.
Apvedtilts tika izbūvēts pirms Ventas tilta rekonstrukcijas, lai nodrošinātu satiksmi starp abiem Ventas krastiem, savienojot Rūpniecības ielu Ventas kreisajā krastā ar Fabrikas ielu labajā krastā. Pēc Ventas tilta pārbūves par paceļamo tiltu Apvedtilts tiek intensīvi izmantots laikā, kad Ventas tilts ir pacelts.
Apvedtilta atjaunošanu plānots veikt ES Kohēzijas fonda projekta “Militārās mobilitātes un aizsardzības spēju stiprināšana Ventspils ostā” ietvaros kā viena no projekta aktivitātēm.