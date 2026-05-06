Ventspils Piedzīvojumu parks atklāj vasaras sezonu ar vairāk nekā 20 izklaides objektiem
No š.g. 1.maija Ventspils Piedzīvojumu parks uzsācis vasaras sezonu un atkal ik dienas piedāvās aktīvās atpūtas un izklaides pakalpojumus, informē SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils”.
Piedzīvojumu parkā tagad katru dienu darbosies Rodeļu trase, būs pieejama atrakciju zona un virvju trases. Ar iepriekšēju pieteikšanos pieejamas arī piknika vietas un pasākumu teltis, tāpat iepriekš piesakoties, aicinām izklaidēties Veikparkā, peintbola un lāzertaga laukumos.
Piedzīvojumu parka atrakciju zonā bērni, jaunieši, kā arī pieaugušie, var izklaidēties bamperlaivās, bampermašīnās, tramplīnlaivā, kameršļūkšanas trasē, gumijlēkšanas batutos, katapultā un batutu kompleksā. Mazākie apmeklētāji prieku radīs bērnu autoskolā, piepūšamajās atrakcijās un rotaļu namiņā. Jaunums mazākajiem apmeklētājiem būs mini ekskavators ar satvērēju.
Virvju trases, kas ierīkotas meža teritorijā, piedāvā piecas dažādas grūtības Kaķa takas un divas “Lācēnu” trases mazākajiem apmeklētājiem no 3 gadiem līdz 7 gadiem. Kopumā Piedzīvojumu parkā pieejami vairāk kā 20 dažādi izklaides objekti.
Kā norāda SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils”, jāņem vērā, ka atrakciju pieejamību var ietekmēt arī laika apstākļi, tā piemēram, Rodelis darbojas, ja vēja ātrums nepārsniedz 18m/s, bet piepūšamās atrakcijas un katapulta - ja vēja ātrums nepārsniedz 10 m/s.
No kalna virsotnes paveras lielisks skats uz pilsētu, jūru un piepilsētas mežiem. Līdz kalna virsotnei ved kāpnes ar 384 pakāpieniem.
Maijā Piedzīvojumu parks būs atvērts darba dienās no plkst. 15.00 līdz 19.00, sestdienās, svētdienās un svētku dienās no plkst. 12.00 – līdz 19.00. Grupām apmeklējums pieejams arī ārpus darba laika, iepriekš grupu piesakot WhatsApp uz tālruņa numuru 28611333. Kāpnes uz kalna virsotni atvērtas 11:00-22:00.
Tāpat SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils” atgādina arī par piedāvātajām atlaidēm: visām ģimenēm, uzrādot apliecību “Goda ģimene” (“3+ ģimenes karti) – atlaide -20%; personām ar invaliditāti (uzrādot apliecību) atlaide -15%. Grupām, maksājot kopā: 10 - 19 personas atlaide -10%; 20 un vairāk personas atlaide -15%.