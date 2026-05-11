Mātes dienā Ventspils slimnīcā sagaidīts šī gada 100. mazulītis
Agrā Māmiņdienas rītā, 10. maijā, Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Ventspilī Dzemdību nodaļā sagaidīts šī gada 100. slimnīcā dzimušais mazulītis – meitenīte Emīlija.
Ventspilniecei Aļinai šis ir trešais bērniņš. Mājās mazo māsiņu jau gaida divas vecākās māsas, kuras arī dzimušas Ventspils Dzemdību nodaļā. Māmiņa atzinīgi vērtē Dzemdību nodaļas darbu un jūtas pateicīga par saņemto profesionālo un sirsnīgo aprūpi šajos nozīmīgajos dzīves brīžos.
Par Emīlijas nākšanu pasaulē rūpējās vecmāte Aija Ziemele un ginekoloģe-dzemdību speciāliste Natālija Gailīte. Jau vairāk nekā desmit gadus slimnīcā ir iedibināta skaista tradīcija īpaši sveikt gada pirmo un katru simto mazulīti. Par sirsnīgu notikumu kļuvis arī salidojums “Esmu dzimis Ventspilī”, kas ik gadu pulcē ģimenes, mediķus un Ventspilī dzimušos bērnus kopīgai atkalsatikšanās reizei.
Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas kolektīvs novēl mazulītei un viņas ģimenei stipru veselību, izturību un daudz skaistu kopā būšanas brīžu.