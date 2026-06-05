Zverevs nodrošina vietu Francijas atklātā čempionāta finālā, Kobolli tur nokļūst īpašā veidā
Francijas atklātā čempionāta finālā tiksies Vācijas tenisists Aleksandrs Zverevs un itālis Flāvio Kobolli, kurš pusfinālā iekļuva negaidīti – kad viņa pretinieks pusfinālā, Matteo Arnaldi, pēkšņi izstājās no sacensībām.
ATP ranga trešais numurs Zverevs pusfināla spēlē ar rezultātu 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 pārspēja čehu Jakubu Menšīku (ATP 27.). Zverevs kāda "Grand Slam" turnīra finālā spēlēs ceturto reizi karjerā, iepriekšējos trīs, tajā skaitā 2024. gadā Parīzē, piedzīvojot zaudējumus.
Tikmēr Flāvio Kobolli pirmo reizi karjerā iekļuva Francijas atklātā čempionāta finālā, pateicoties tam, ka viņa pusfināla pretinieks Matteo Arnaldi atsauca savu dalību finālā. Arnaldi, kurš pirmo reizi sasniedza “Grand Slam” pusfinālu, naktī cieta no smagas vemšanas un nespēja atgūt spēkus, lai dotos laukumā. Kobolli, kura labākais sniegums līdz šim bija pagājušā gada Vimbldonā sasniegtais ceturtdaļfināls svētdien stāsies pret pieredzējušo Vācijas līderi Aleksandru Zverevu cīņā par savu pirmo lielā turnīra titulu.