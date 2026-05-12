Bauskas novada traģēdija aktualizē bīstamu robu Latvijas ceļu satiksmes drošībā: iesniedz iniciatīvu bērnu aizsardzībai pie "skolēnu autobusiem"
Pēc traģiskā negadījuma Bauskas novadā, kur 2026. gada 8. maijā, izkāpjot no autobusa, dzīvību zaudēja bērns, platformā ManaBalss.lv iesniegta iniciatīva par būtiskām izmaiņām bērnu drošībā pie "skolēnu autobusiem". Iniciatīvas autore ir Anete Aizbalte. Savukārt tās publisko virzību un pārstāvību sabiedrībā uzņēmusies juriste Ieva Brante.
Iniciatīvas mērķis ir panākt, lai Latvijā bērnu grupu autobusi kļūtu par īpaši aizsargātu drošības zonu, kuras tuvumā citu transportlīdzekļu kustība tiek pilnībā apturēta vai ierobežota līdz minimālam ātrumam. Iniciatīva ir atrodama šeit.
Priekšlikumi paredz:
• obligātu transportlīdzekļu apstāšanos vai kustību tikai "soļu ātrumā", kamēr bērni iekāpj vai izkāpj no autobusa;
• speciālu izbīdāmu "STOP" zīmju ieviešanu bērnu pārvadājumu autobusos;
• stingrākus drošības protokolus un autovadītāju apmācības;
• valsts informatīvās kampaņas;
• vienotus drošības standartus pašvaldību iepirkumos.
Iniciatīva balstīta starptautiskā praksē – līdzīga sistēma jau gadiem darbojas Vācijā, ASV, Kanādā un citās valstīs.
"Šobrīd Latvijā bērna drošība pie skolas autobusa lielā mērā balstās uz cerību, ka garām braucošais autovadītājs paspēs nobremzēt. Tā nav drošības sistēma. Tā ir veiksmes paļāvība. Bērns nedrīkst būt tas, kurš ar savu dzīvību samaksā par nepilnīgu regulējumu," uzsver Ieva Brante. "Es uzskatu, ka valstij ir pienākums radīt tādu vidi, kur bērns pie skolas autobusa ir maksimāli aizsargāts. Mēs nevaram prasīt no bērna reakcijas ātrumu pret automašīnu, kas tuvojas ar 90 kilometriem stundā. Satiksmei šādos brīžos ir jāapstājas."
Iniciatīvas pārstāvji aicina sabiedrību, pašvaldības un politiķus atbalstīt grozījumus, kas ļautu novērst līdzīgas traģēdijas nākotnē.
TV3 raidījums "Degpunktā" ziņoja, traģiskais negadījums noticis neilgi pēc plkst. 19.00 ceļa posmā starp Rītausmas un Bērzu ciemiem. Pēc kopīgas klases ekskursijas Īslīces pamatskolas skolēnu autobuss apstājās ceļa malā, lai izlaistu divas meitenes, kuras vēlējās izkāpt tuvāk mājām. Lai gan autobusa šoferis esot piekodinājis bērniem nesteigties un būt uzmanīgiem, viena no pusaudzēm tomēr izlēma šķērsot šoseju tieši aiz autobusa. Diemžēl tajā pašā mirklī pa pretējo joslu tuvojās "Volkswagen" markas automašīna. Šajā ceļa posmā atļautais braukšanas ātrums ir 90 km/h, un, tā kā gājēja uz ceļa parādījās pēkšņi, spēkrata vadītājs nepaspēja laikus nobremzēt.