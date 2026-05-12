Liepājas teātrī top izrāde "Kas var būt labāks par šo?"
Liepājas teātris piedāvā krāšņu, nebiogrāfisku izrādi par Mārtiņu Rītiņu kā garšu pasaules fenomenu, pārvēršot viņa dzīves pieturpunktus spilgtā teātra “garšas ceļojumā”. Iestudējums, veidots no atmiņām, arhīviem un pavāršoviem, pēta, kā ēdiens veido cilvēka, sabiedrības un valsts stāstu.
Mammai viņš bija rakaris, restorāna “Vincents” pavāriem – boss, bet tuvākajiem draugiem – vecais krabis. Piedzimis bēgļu nometnē, uzaudzis dzelzsrūdas raktuvju pilsētā Korbijā, Anglijā, strādājis Kanādā, Jamaikā un Saūda Arābijā – kad pavārs Mārtiņš Rītiņš deviņdesmito gadu sākumā ieradās Latvijā, viņam bija 42 gadi, aiz muguras jau vairākas nodzīvotas dzīves un priekšā – vēl viena. Kopā ar viņu latviešu ēdienkartē ienāca receptes un sastāvdaļas, kuras agrāk nepazinām, un atgriezās tādas, par kurām bijām aizmirsuši. Viņš provocēja, smīdināja, kaitināja, iedvesmoja un iemācīja no ledusskapja izņemt lasi pat tad, kad mājās nekā nav. Un līdz pēdējiem dzīves mirkļiem meklēja arvien jaunas virsotnes, meklēja, kas vēl var būt labāks.
“Izrādes dramaturģija tapusi radošās komandas un aktieru kopdarbā, izzinot Mārtiņa Rītiņa dzīvesstāstu, uzklausot līdzcilvēku atmiņas, rokoties arhīvu materiālos un pētot kulinārijas raidījumus,” skaidro dramaturģe Laila Burāne. “Rezultātā tapis darbs, kura centrā ir viens cilvēks, bet kas vienlaikus stāsta un pēta dažādās lomas, ko ēdiens spēlē katra cilvēka, sabiedrības un valsts dzīvē – no mātes piena līdz vakariņām dārgā restorānā, no ģimenes svētku galda līdz pasaules ietekmīgāko politiķu banketiem.”
„Mani fascinē ideju cilvēki, kuri tik ļoti par kaut ko iedegas. Mārtiņš ar savu garšas izjūtu ir tā aizrāvies un aizrāvis līdzi tik daudzus citus, ka viņš joprojām turpina to darīt pasaulei redzamu un likt piedzīvot tā, kā viņš to piedzīvo,” stāsta režisore I. Ungure, atzīmējot arī: “Protams, kā tas ir ar visiem cilvēkiem – viņš nav viennozīmīgs, viņš ir pilnasinīgs cilvēks ar saviem tarakāniem jeb vārnām.”
Izrādes radošā komanda uzsver, ka šī nav ne biogrāfiska, ne dokumentāra izrāde. “Tas, par ko viņš deg, ir garšu pasaule, ēšanas, baudīšanas, piedzīvošanas māksla un kultūra. Tāpēc esam apzināti gājuši ceļu, ka tā būs mūsu interpretācija – garšas ceļojums ar pieturvietām Mārtiņa dzīvē. Tas ir diezgan spilgtās krāsās radīts stāsts, kurā nozīmīgs ir spēles elements,” režisore papildina.
Izrādē piedalās aktieri Rolands Beķeris, Gatis Maliks, Agnese Jēkabsone, Polina Čerņenoka, Mārtiņš Kalita, Santa Breikša, Armands Kaušelis, Valts Skuja, Kārlis Artejevs, Hugo Puriņš.
Kopā ar režisori pie izrādes tapšanas strādā arī scenogrāfe Austra Sniķere, kostīmu māksliniece Berta Vilipsone-Ieleja, horeogrāfe Kristīne Brīniņa, komponists Edgars Raginskis un gaismu mākslinieks Mārtiņš Feldmanis.
Izrāde tapusi, balstoties Mārtiņa Rītiņa līdzcilvēku atmiņu stāstos, Lindas Apses grāmatā “De Profundis – Mārtiņš Rītiņš” un iedvesmojoties no Mārtiņa pavāršovu arhīva, intervijām un Astrīdes Rozītes grāmatas “Pavārgrāmata Mārtiņam. Cilvēki, kas mani satikuši”.
Iestudējumu šosezon iespējams noskatīties arī 24. maijā, šajā datumā pēc izrādes plānota arī skatītāju tikšanās ar radošo komandu, kā arī 30. maijā.