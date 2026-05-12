Atbalsta Priekules vidusskolas stadiona atjaunošanu
Dienvidkurzemes novada dome ārkārtas sēdē apstiprināja finansējumu Priekules vidusskolas stadiona atjaunošanai, paredzot mākslīgā zāliena seguma ieklāšanu, skrejceļa atjaunošanu un apgaismojumu par 164 464,76 eiro ar PVN. Lēmums pieņemts pēc sabiedrības un sporta organizatoru aicinājuma, neraugoties uz projekta kopējo sadārdzinājumu.
11. maijā Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes deputāti ārkārtas sēdē atkārtoti skatīja jautājumu par Priekules vidusskolas stadiona būvdarbu līguma slēgšanu projektā “Izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana Priekulē un Vaiņodē” un pēc pusotras stundas garām debatēm un situācijas analīzes atbalstīja naudas piešķiršanu Priekules vidusskolas stadiona atjaunošanai.
Priekules vidusskolas stadiona atjaunošanas darbu ietvaros paredzēts sagatavot futbola laukuma segumu mākslīgā zāliena seguma ieklāšanai, veikt gumijas skrejceļa atjaunošanu un apgaismojuma izbūvi par kopējo būvdarbu līguma summu 135 921,29 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), ar PNV šī summa ir 164 464,76 eiro.
Atgādināsim, ka pirmoreiz šo jautājumu skatīja 30. aprīļa domes sēdē, kurā deputāti neatbalstīja finansējuma piešķiršanu Priekules vidusskolas stadiona atjaunošanai. Deputāti pieņemto lēmumu pamatoja ar projekta kopējo sadārdzinājumu. Tas sasniedzis 2,9 miljoni eiro, no kuriem 1,5 miljoni ir Atveseļošanās fonda finansējums un atlikusi daļa – pašvaldības finansējums. Lai to finansētu, pašvaldība Valsts kasē pieprasījusi aizdevumu. Iepirkuma kārtībā tiesības veikt projektā “Izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana Priekulē un Vaiņodē” plānotos darbus, to skaitā stadiona atjaunošanu, ieguva SIA “CTB”.
Pēc 30. aprīļa domes sēdē deputātu pieņemtā lēmuma vietējā sabiedrība un sporta dzīves organizatori nosūtīja deputātiem vēstuli, aicinot to pārskatīt un atbalstīt stadiona atjaunošanu, pamatojot savu aicinājumu ar futbola tradīcijām Priekulē, stadiona tehniskā stāvokļa skaidrojumu un seguma maiņas ekonomisko pamatojumu.
Pagājušajā piektdienā Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Jankovskis tikās ar Priekules pilsētas un Priekules pagasta iedzīvotāju padomju pārstāvjiem un sporta dzīves organizatoriem, lai pārrunātu radušos situāciju. Pēc šīs tikšanās šorīt priekšsēdētājs izsludināja ārkārtas domes sēdi, kurā deputātus uzrunāja arī Dienvidkurzemes novada sporta skolas futbola treneris Arturs Blumbergs, skaidrojot senās futbola tradīcijas Priekulē un nepieciešamību atjaunot stadionu atjaunot, izskaidrojot arī mākslīgā seguma priekšrocības pretstatā dabiskajam zālienam.
Pēc ārkārtas domes sēdes domes priekšsēdētājs Andris Jankovskis atzina, ka “novadā ir vēl daudz citu vietu, kur nepieciešams atjaunot sporta infrastruktūru, lai mūsu bērni un jaunieši varētu pilnvērtīgi sportot, tāpēc man ir prieks, ka esam apstiprinājuši šo projektu, es ticu, ka mēs katrs no šīs diskusijas kaut ko ieguvām un ka turpmāk spēsim pieņemt vēl citus atbildīgus lēmumus”.