Ļaundari ar arbaletu mēģina cietumā nogādāt aizliegtas vielas un priekšmetus
Amatpersonas atzīst, ka izmantotās metodes aizliegtu priekšmetu nogādāšanai cietumos kļūst arvien radošākas un tehnoloģiski attīstītākas.
Jauns.lv/LETA

Pagājušajā nedēļā aizliegtu vielu un priekšmetu nogādāšanai ieslodzījuma vietās izmantots arī arbalets, paziņojusi Ieslodzījuma vietu pārvalde (IeVP).

IeVP atzīst, ka izmantotās metodes aizliegtu priekšmetu nogādāšanai cietumos kļūst arvien radošākas un tehnoloģiski attīstītākas - mehāniski pārmetieni ar roku, loku, arbaletu vai speciālām ierīcēm, aizliegto priekšmetu ievilkšana ar auklām pāri nožogojumiem, transportlīdzekļu izmantošana, lai apgrūtinātu personu identificēšanu, kā arī dronu un citu bezpilota lidaparātu izmantošana.

Tāpat IeVP novērojusi, ka tiek veikti arī tā sauktie "testa pārmetieni", lai pārbaudītu amatpersonu reakciju un drošības sistēmu darbību.

Pagājušajā nedēļā ieslodzījuma vietās kopumā konstatēti 70 aizliegtu priekšmetu vai vielu nogādāšanas mēģinājumi.

Lai neatļautu aizliegto priekšmetu nonākšanu ieslodzījuma vietās, tiek veikta pastiprināta teritoriju uzraudzība un regulāras apgaitas, organizētas teritoriju pārmeklēšanas pēc katra konstatētā pārmetiena, modernizētas videonovērošanas sistēmas, kā arī uzlaboti nožogojumi un drošības tehnoloģijas.

RīgaIeslodzījuma vietu pārvalde

