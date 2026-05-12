Kura melo? Valdības dāmām krasi atšķirīgas versijas par svētdienas drāmu
Kas patiesībā notika svētdienas vakarā, kad Latviju pāršalca ziņa par aizsardzības ministra Andra Sprūda demisijas pieprasījumu? Lai gan Ministru prezidente Evika Siliņa apgalvo, ka koalīcijas partneri tikuši laikus brīdināti, kultūras ministrei Agnesei Lācei (P) ir atšķirīga versijas par notikušo.
Portāls Jauns.lv jau iepriekš vēstījis, ka, reaģējot uz incidentiem ar Krievijas droniem Latvijas gaisa telpā un pieaugošo sabiedrības spiedienu, premjerministre Evika Siliņa svētdien, 10. maijā, nolēma pieprasīt aizsardzības ministra demisiju. Tomēr veids, kā pieņemts šis lēmums, izvērties par nepatīkamu politisku intrigu, jo koalīcijas partneru versijas par svētdienas notikumiem krasi atšķiras. Kamēr Ministru prezidenti pārstāvošā "Jaunā Vienotība" norāda uz laikus sasauktu sanāksmi, kultūras ministre uzsver, ka partneri par demisijas pieprasījumu uzzināja no sociālajiem tīkliem teju vienlaikus ar visu sabiedrību.
Kā liecina JV publiskotais paziņojums, Ministru prezidente Siliņa svētdien pulksten 14.30 sasaukusi koalīcijas sanāksmi uz pulksten 18.30, aicinot tajā piedalīties arī aizsardzības ministru. Sanāksmes mērķis bija vienoties par turpmākajiem soļiem aizsardzības jomā un pulkveža Raivja Meļņa virzīšanu ministra amatā, pamatojoties uz to, ka esošā Latvijas drošības situācija prasa profesionālu un pieredzējušu vadību. Pēc JV paustā, ap pulksten 18.00 "Progresīvie" informējuši, ka uz sanāksmi netiek, un lūguši to pārcelt uz pulksten 19.30. Aptuveni tajā pašā laikā izsūtīts paziņojums par lēmumu pieprasīt ministra demisiju.
Lāce neslēpj sašutumu
Tikmēr Lāce neslēpj sašutumu par to, kā svētdien tikusi organizēta saziņa. Ministre apstiprina, ka ziņa par pulksten 18.30 plānoto sanāksmi saņemta ap pulksten 14.30. Lāce tobrīd kopā ar ģimeni atradusies Turaidas muzejrezervātā, kur piedalījusies divu jaunu ekspozīciju atklāšanā, tādēļ ziņu izlasījusi vēlāk.
"Atbildēju, ka šajā laikā sarunai nevar pievienoties nedz aizsardzības ministrs, nedz ["Progresīvo" frakcijas priekšsēdētājs] Andris Šuvajevs, un piedāvāju laiku stundu vēlāk," savu versiju skaidro Lāce. Kultūras ministre norāda, ka šis piedāvājums ticis noraidīts. Tā vietā bez diskusijām noteikts jauns laiks – pulksten 18.45.
Kad noliktajā laikā sākās attālinātais zvans, Lāce nedaudz kavējusies. Taču izrādījās, ka patiesībā nekāda saruna nemaz nebija paredzēta. "Faktiski jau divas minūtes vēlāk sociālajos tīklos tika izplatīts paziņojums par premjeres lēmumu," sašutumu pauž ministre.
"Mēs šo lēmumu uzzinājām faktiski tajā pašā laikā, kad visa Latvija. Šī saruna nebija iecerēta kā koleģiāla diskusija. Vien kā fakta konstatācija," nesaudzīga savos vērtējumos ir Lāce, piebilstot, ka šis nav īsti normāls veids, kā organizēt šāda veida sarunas.
Aicina tikties "aci pret aci"
Tā kā abu valdības amatpersonu un viņu pārstāvēto partiju sniegtā informācija par svētdienas hronoloģiju un komunikācijas stilu ir diametrāli pretēja, nav skaidrs, kurš mēģina manipulēt ar faktiem.
Lai kliedētu domstarpības, "Progresīvie" ir oficiāli aicinājuši Ministru prezidenti Eviku Siliņu trešdien uz atklātu sarunu aci pret aci pie viena galda "Progresīvo" frakcijas telpās Saeimā.
Jau vēstīts, ka Siliņa svētdien paziņojusi, ka aizsardzības ministrs ir zaudējis viņas un sabiedrības uzticību, tāpēc nolēmusi pieprasīt ministra demisiju.
"Aizsardzības nozare turpmāk jāvada profesionālim. Par šo lēmumu šodien esmu informējusi ministru un koalīcijas partnerus. Šonedēļ notikušais dronu incidents skaidri parādīja, ka aizsardzības nozares politiskā vadība nav spējusi pildīt solījumu par drošām debesīm virs mūsu valsts," liecina premjeres paziņojums sociālajā medijā "X".