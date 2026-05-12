Siliņa atklāj, ka Dieva balss viņai pavēstījusi to, ka viņa kļūs par premjerministri
Latvijas premjerministre Evika Siliņa kristīgās "Alfa" kustības konferencē Londonā atklāja, ka reiz saklausījusi Dieva balsi, kas viņai pavēstījusi, ka viņa kļūs par premjerministri.
"Vienā no “Awakening Europe” [kristīga kustība un pasākumu sērija, kas notiek dažādās Eiropas valstīs] pasākumiem lūgšanās laikā Rīgā es sadzirdēju Dieva balsi, kas man sacīja, ka es nedrīkstu sacīt "nē", ja tikšu uzaicināta uz valdību," konferencē pauda premjerministre.
"Es tolaik nesapratu, ko šis vēstījums nozīmē – man šķita, ka varbūt es būvēšu baznīcas, jo esmu palīdzējusi Latvijā izveidot trīs jaunas baznīcas. [...] Bet notika tā, ka Dievs mani aicināja pievienoties politikai."
"Es viņam sacīju, ka, iespējams, neesmu šim darbam pareizais cilvēks. Tu esi kļūdījies. Nodevis vēstījumu nepareizajam cilvēkam," smejot noteica Siliņa.
Premjerministre piebilda, ka tad Dievs viņai esot vaicājis: 'Evika, kas tu vēlies kļūt?' Uz ko viņa atbildējusi: "Ja tev kāds ir nepieciešams, esmu šeit. Izmanto mani!" "Un šie vārdi kļuva ļoti izšķiroši," norādīja Siliņa. "Atminos, ka man tika dots 24 stundas, lai es izlemtu – vai vēlos kļūt par premjerministri vai nē. Tas nebija viegls laiks. Es Dievam sacīju: 'Man ir ģimene. Un ko es vispār varu sniegt?' Bet kādā brīdī tu saproti, ka tev jāpārvar sevi. Ka tas ir tavs aicinājums. Un tu nevari atteikties no sava aicinājuma."
Jauns.lv jau ziņoja, ka svētdien, 10. maijā Siliņa pieprasīja aizsardzības ministra Andra Sprūda demisiju. Sprūds svētdienas vakarā paziņoja par atkāpšanos no amata, veltot Siliņai skarbus vārdus. Siliņa uzskata, ka ministrija jāvada profesionālim un lēmumu premjere pieņēmusi pēc dronu incidentiem Latgalē, norādot uz uzticības zudumu ministram un problēmām nozarē.
Savukārt Sprūds paziņoja par atkāpšanos, uzņemoties politisko atbildību un cenšoties pasargāt armiju no ieraušanas politiskās spēlēs. Vienlaikus turpinās izvērtējums par Nacionālo bruņoto spēku rīcību pēc incidentiem, kā arī darbs pie pretgaisa aizsardzības stiprināšanas.