"Okupantu bieds" Budanovs labprāt redzētu Raivi Melni aizsardzības ministra amatā
Ukrainas prezidenta kancelejas vadītājs Kirilo Budanovs atzinīgi vērtē pulkveža Raivja Meļņa virzīšanu aizsardzības ministra amatā.
Budanovs platformā "Facebook" paudis pateicību līdzšinējam Latvijas aizsardzības ministram Andrim Sprūdam (P) par auglīgo sadarbību un atbalstu Ukrainai.
Vienlaikus viņš atzinīgi vērtējis lēmumu izvirzīt Meļņa kandidatūru par jauno ministru. "Mēs labi pazīstam pulkvedi pēc viņa darba Ukrainā: viņš ar savām acīm redzējis karu Doņeckas, Harkivas un Zaporižjas reģionos," teikts Budanova paziņojumā.
Tāpat Budanovs cerot uz turpmāku stratēģiskās sadarbības paplašināšanu starp abām valstīm, jo īpaši attiecībā uz militārās pieredzes apmaiņu aizsardzības rūpniecības jomā, bezpilotu lidaparātu un radioelektroniskās cīņas līdzekļu izstrādē.
Jāpiebilst, ka no 2020. gada 5. augusta līdz 2026. gada 2. janvārim Budanovs bija Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes priekšnieks, kurš kopš Krievijas invāzijas 2022. gadā vadīja dažādas operācijas pret okupantiem.
Jau ziņots, ka Sprūds svētdienas vakarā paziņoja par atkāpšanos no amata un vienlaikus viņa demisiju pieprasīja Ministru prezidente Evika Siliņa (JV), kura jau uzrunājusi pulkvedi Melni ieņemt aizsardzības ministra amatu un viņš esot piekritis. Premjere uzskata, ka ministrija jāvada profesionālim.
Lēmumu premjere pieņēmusi pēc dronu incidentiem Latgalē, norādot uz uzticības zudumu ministram un problēmām nozarē.
Savukārt Sprūds paziņojis par atkāpšanos, uzņemoties politisko atbildību un cenšoties pasargāt armiju no ieraušanas politiskās spēlēs. Vienlaikus turpinās izvērtējums par Nacionālo bruņoto spēku (NBS) rīcību pēc incidentiem, kā arī darbs pie pretgaisa aizsardzības stiprināšanas.
Melnis patlaban ir Aizsardzības ministrijas pārstāvis Ukrainā, kā arī Siliņas ārštata padomnieks militārās sadarbības jautājumos. Melnis NBS dienē kopš 1998. gada, savulaik bijis Sauszemes spēku Kājnieku brigādes Operatīvās plānošanas Operatīvās pārvaldes nodaļas priekšnieks, Sauszemes spēku Kājnieku brigādes 1. mehanizētā kājnieku bataljona komandieris un NBS Apvienotā štāba Operatīvās plānošanas departamenta priekšnieks.