Pārkrāso visus Liepājas pilsētas autobusus
Liepāja uzsākta pakāpeniska sabiedriskā transporta vienotās vizuālās identitātes ieviešans, pirmdien ielās dodoties pirmajiem pārkrāsotajiem "Solaris Urbino" autobusiem, kas saskaņoti ar nu liepājniekiem jau ierasto tramvaju dizainu. Līdz 31. jūlijam lielākā daļa autobusu būs atjaunotā noformējumā, bet 16 mēnešu laikā visos maršrutos būs jaun;a krāsojum transportlīdzekļi.
Lai veidotu vienotu Liepājas sabiedriskā transporta tēlu, ir veiktas pirmās vizuālās izmaiņas četriem esošā autoparka "Solaris Urbino" autobusiem. Tie pilsētas ielās dodas pirmdien, 11. maijā, pieskaņojoties jau ierastajam Liepājas tramvaju krāsojumam.
Pakāpeniska esošā autoparka vizuālā pielāgošana tiek veikta, gatavojoties jaunajam līgumam ar pārvadātāju. Ir būtiski, lai Liepājas sabiedriskais transports kā neatņemama pilsētas tēla daļa būtu vienotā izskatā un palīdzētu iedzīvotājiem un viesiem labāk atpazīt pašvaldības sniegtos pakalpojumus, vienlaikus veicinot piederības sajūtu pilsētai, informē pašavaldības aģentūra "Liepājas sabiedriskais transports".
Iepriekš pilsētas ielās brauca autobusi vecajā vizuālajā noformējumā, taču, kopš tika apstiprināta Liepājas vienotā vizuālā identitāte, tās ieviešana sabiedriskajā transportā tika izvirzīta kā viena no prioritātēm jaunajā iepirkumā. Tieši līguma maiņas process ir piemērotākais brīdis, lai šīs gadiem plānotās vizuālās pārmaiņas beidzot kļūtu redzamas pilsētas ielās.
Lai gan jaunais līgums ar pārvadātāju stāsies spēkā šī gada 31. jūlijā, uzņēmums ir savlaicīgi uzsācis autoparka vizuālā tēla pārveidi, lai nodrošinātu maksimāli ātru pāreju uz jaunajiem standartiem. Pārējiem autobusiem krāsojuma maiņa tiks veikta tuvāko nedēļu laikā, tādējādi nodrošinot, ka līdz jaunā līguma darbības sākumam lielākā daļa transportlīdzekļu jau būs ieguvuši pilsētai raksturīgo jauno krāsojumu. Liepājas sabiedriskā transporta krāsas ir sarkana un balta: apakšējā daļa un priekšpuse ir koši sarkana, bet augšpuse un sānu paneļi — balti.
Saskaņā ar līguma nosacījumiem, tā darbības sākuma periodā autobusi nedrīkst būt vecāki par 12 gadiem. Sākotnēji pasažieru pārvadājumi tiks veikti ar vizuāli pārveidotajiem esošā autoparka autobusiem, bet 16 mēnešu laikā pēc līguma spēkā stāšanās visiem Liepājas maršrutos kursējošajiem autobusiem jābūt pilnīgi jauniem. Īpaši nozīmīgs ir fakts, ka, ievērojot Publisko iepirkumu likuma prasības, vismaz 50 % no visiem autobusiem būs bezemisiju transportlīdzekļi jeb elektroautobusi, tādējādi būtiski mazinot pilsētas transporta ietekmi uz vidi.