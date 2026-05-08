Lāce nepiedalīsies Latvijas paviljona atklāšanā Venēcijas biennālē, ja izstādē būs pārstāvēta Krievija
Kultūras ministre Agnese Lāce (P) nepiedalīsies Latvijas paviljona atklāšanā Venēcijas biennālē, ja izstādē būs pārstāvēta Krievija, aģentūrai LETA apstiprināja politiķes padomniece Rita Plūme.
Atbilstoši informācijai oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis" kultūras ministre piektdien atrodas atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, bet viņas pienākumus pilda satiksmes ministrs Atis Švinka (P).
Jau rakstīts, ka piektdien Venēcijas biennāles 61. starptautiskajā mākslas izstādē atklāts Latvijas paviljonu "Nepieradinātā asambleja: utopijas aizkulises" par alternatīvās modes vēsturi.
Kā informēja Latvijas Laikmetīgās mākslas centra (LLMC) pārstāve Dana Zālīte, izstāde būs skatāma līdz 22. novembrim. Izstādē būs skatāms starpdisciplinārā mākslinieku dueta "Mareunrol's", kuru veido Mārīte Mastiņa-Pēterkopa un Rolands Pēterkops, jaundarbs, kas tapis "dialogā" ar Nepieradinātajām modes asamblejām - no 1990. līdz 1999. gadam Rīgā notikušiem alternatīvās modes, mākslas un performanču pasākumiem, kurus sāka dizaineris Bruno Birmanis.
Izstādes kuratori ir Inga Lāce un Adoms Narkevičs. Latvijas paviljonu organizē LLMC pēc Kultūras ministrijas pasūtījuma, savukārt sadarbības partneris ir Rīgas pašvaldība. Ekspozīcijai paredzētais finansējums ir 162 140 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Venēcijas mākslas biennāle tradicionāli norisinās reizi divos gados, un to uzskata par vienu no senākajiem notikumiem starptautiskajā profesionālās mākslas dzīvē, kurā regulāri piedalās aptuveni 90 valstis no visas pasaules. Latvija Venēcijas mākslas biennālē piedalās kopš 1999. gada.
Kā vēstīts, Venēcijas biennāle notiks no 9. maija līdz 22. novembrim. Savukārt martā Venēcijas biennāles rīkotāji paziņoja, ka šogad tajā atļaus piedalīties arī Krievijai. Šo lēmumu asi kritizēja gan Ukraina, gan Eiropas Savienība (ES).
ES augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Kaja Kallasa 21. aprīlī apstiprināja, ka ES nepiešķirs 2028. gada biennālei paredzēto finansējumu 2,3 miljonu eiro apmērā.
Krievija biennālē nav piedalījusies kopš 2022. gada, kad tā sāka pilna mēroga karu pret Ukrainu.
Krievijas paviljonu biennālē pārvalda Jekaterinas Vinokurovas un Anastasijas Karņejevas dibinātais uzņēmums "Smart Art". Karņejeva ir atvaļināta ģenerāļa meita un valsts aizsardzības konglomerāta "Rosteh" direktora vietniece. Vinokurova ir Krievijas ārlietu ministra Sergeja Lavrova meita.