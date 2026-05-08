Liepājas koncertzālē atklās unikālu Kristīnas Elettras Rubīnes izstādi “Intuitīvās metaforas”
Sestdien, 16. maijā, plkst. 17.00 Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars” 1. stāva atvērtajā viesistabā “Pietura” tiks atklāta Kristīnas Elettras Rubīnes izstāde “Intuitīvās metaforas”.
Mākslinieces darbi atklāj mākslu kā procesu, kurā iekšējā pieredze – intuīcija, atmiņa un ķermeniskā uztvere pārtop materiālā formā.
Izstāde piedāvā skatītājam ieiet telpā, kur vizuālā valoda veidojas kā domāšanas un sajūtu ekosistēma. Darbos metafora nav tikai attēla simboliska nozīme, bet gan materiāla darbība. Šķiedru papīrs, filcs, sojas vasks, izšuvumi, kaltēti augi un citi dabiski elementi kļūst par konceptuāliem stāstiem, kas iemieso laika, trausluma un transformācijas ideju.
Māksliniece apvieno tradicionālās glezniecības principus ar eksperimentālām tehnikām – punktu zīmējumu struktūrām, tekstila intervencēm, augu stiebru pinumiem un citiem materiāliem, radot daudzslāņaini vizuālu un taktilu telpu.
Materiāls ienes darbos dabas cikliskumu, biodegradācijas iespējamību un dabisku nepastāvību, aicinot domāt par cilvēka un dabas savstarpējo ietekmi laikā, kad ekoloģiskā apziņa kļūst par būtisku laikmetīgās mākslas dimensiju. Darbi piedāvā pieredzēt mākslu kā dzīvu organismu un apstāties šajā pārveides brīdī – vietā, kur domas kļūst redzamas un materiāls kļūst par intuīcijas valodu.
Izstāde apvieno gleznas, kolāžas un zīmējumus no dažādiem radošā procesa posmiem, atklājot mākslinieces domāšanas evolūciju. Daudzi zīmējumi publikai tiek rādīti pirmo reizi, ļaujot ieraudzīt darbu pirmsākumus – intuīcijas impulsus, kas vēlāk materializējas telpiskās struktūrās un kompozīcijās.
Apmeklētājiem bez ieejas maksas izstāde būs apskatāma līdz 22. septembrim koncertzāles darba laikā no pirmdienas līdz piektdienai: 11.00–17.00, sestdienās, svētdienās: 10.00–15.00. Izstādes norisi atbalsta Liepājas pašvaldība.
“Pieturas” izveide bijusi iespējama, pateicoties Latvijas vadošajam vides pakalpojumu koncernam AS “CleanR Grupa”, Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars” attīstības biedrības, Liepājas valstspilsētas pašvaldības, nodibinājuma “Nodibinājums Liepāja 2027” un biedrības “Attīstības platforma YOU+” atbalstam.