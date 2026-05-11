"Tas ir padomju laika ceļš!" Tālbraucējs par drošību uz Latvijas ceļiem
Aprīļa pirmajā pusē uz Liepājas šosejas notika smaga kravas automašīnu sadursme, kurā bija iesaistīti pieci transportlīdzekļi. Valsts policija norāda, ka sākotnējā informācija liecina, ka negadījumu, iespējams, izraisījis viens no kravas automašīnu šoferiem. Pēc šī negadījuma rodas jautājumi par drošību uz Latvijas ceļiem un par to, kā šoferi vērtē ceļu kvalitāti valstī.
Viens no pieredzējušajiem tālbraucējiem, Jānis, kurš šobrīd brauc pa Zviedriju, Dāniju un Norvēģiju, bet lielāko daļu laika pavada Zviedrijā, sniedz savu vērtējumu par ceļu drošību, salīdzinot to ar citām valstīm. Jānis, kuram ir liela pieredze gan Latvijā, gan Eiropā, uzsver, ka, ja salīdzina Latvijas ceļus ar citiem, īpaši Zviedrijā, situācija ir dramatiska.
Vairāku kravas automašīnu sadursme uz Liepājas šosejas netālu no Tīreļiem
Pirmdien pēc plkst. 11 vairāku kravas automašīnu sadursmes dēļ bloķēta Liepājas šoseja netālu no Tīreļiem.
"Latvijā normāli ceļi ir tikai ap Rīgu un daļēji uz Tallinas šosejas. Savukārt Kurzemē, īpaši ceļā uz Liepāju, ir padomju laika ceļš, kas vienkārši nav piemērots mūsdienu satiksmei," skaidro Jānis. Viņš norāda, ka Zviedrijā ceļiem tiek pievērsta daudz lielāka uzmanība – daudziem otrās šķiras ceļiem ir uzstādītas troses, lai novērstu apdzīšanu un nepieļautu bīstamus manevrus. "Šeit ir padomāts par šoferiem un drošību. Ceļi ir ar divām joslām, un zviedru autovadītāji, gan kravas, gan vieglo auto vadītāji, ir daudz atbildīgāki un disciplinētāki nekā Latvijas vadītāji," piebilst viņš.
Jānis uzsver, ka Latvijas braukšanas kultūra ir daudz riskantāka. "Latvijā cilvēki skrien, pat nezinot, kur skrien, radot bīstamas situācijas. Man ir bijušas situācijas, kad braucot no Liepājas uz Rīgu, bija vismaz trīs avārijas gadījumi tikai tāpēc, ka kāds apdzen līkumos, nedomājot par sekām," viņš skaidro. Zviedrijā savukārt autovadītāji brauc daudz mierīgāk, un pat lietus laikā viņi nebrauc ātrāk par 80 km/h, jo šāda braukšana ir viņiem "ieaudzināta".
Attiecībā uz šoferiem Jānis uzsver, ka jebkuram kravas automašīnas vadītājam ir jāapzinās, ka viņš vada 40 tonnas smagu transportlīdzekli. "Diemžēl daudziem šoferiem nav pietiekamas pieredzes, lai saprastu, kā pareizi manevrēt un izvēlēties pareizu braukšanas ātrumu," norāda Jānis. Viņš piebilst, ka par avāriju uz Liepājas šosejas, iespējams, ir atbildīgs kravas automašīnas vadītājs, kurš bija aizņemts ar telefonu. "Ja tu pie stūres paņem telefonu rokās, tās ir sekundes simtdaļas, kas var beigties ar bēdīgām sekām. Es pats nekad neņemu telefonu rokās, man ir telefona turētājs, un ja kāds zvana, es runāju caur mašīnas sistēmu, turpinot skatīties uz ceļu," uzsver Jānis.
Kā viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc kravas automašīnu vadītāji bieži iekļūst negadījumos, Jānis min pārgalvību, nedisciplinētību un pieredzes trūkumu. "Ir jābūt ar galvu uz pleciem, lai saprastu, ka tu nebrauc ar vieglo mašīnu, bet gan ar milzīgu kravas auto, kuram ir daudz grūtāk bremzēt un manevrēt," viņš piebilst.