"Koru karu" fināls; 10.05.2026.
10. maijā šova “Koru kari” lielajā finālā divi šīs sezonas labākie kori – Ikšķiles saules koris ar Jāni Aišpuru un ...
Preiļu purpura koris Daiņa Skuteļa vadībā triumfē "Koru karos". FOTO
Svētdien, 10. maijā, bijām liecinieki šova “Koru kari” lielajam finālam, kurā divi šīs sezonas labākie kori – Ikšķiles saules koris ar Jāni Aišpuru un Preiļu purpura koris ar Daini Skuteli – sacentās par skanīgākā kora titulu. Noskaidrosim kopā, kurš koris uzvarēja šovā un ieguva galveno balvu – 10 000 eiro, kas tiks ziedota favorīta iepriekš izvēlētajam labdarības mērķim!
Šova "Koru kari" finansiālā atbalstītāja “Primero” skatītāju simpātiju balvu noslēdzošajā nedēļā ieguva Dainis Skutelis un Preiļu purpura koris, kuri to draudzīgi uzdāvināja Ikšķiles pūtēju orķestrim.
Fināla tiešraidē žūrija – Jānis Ozols un Edgars Vītols, kā arī dziedātāja, mūziķe un mūzikas pedagoģe Ance Krauze – ierasti, pauda savu viedokli par redzētajiem priekšnesumiem, taču atzīmes no ekspertu puses netika liktas. Attiecīgi, šova finālā korus vērtēja tikai skatītāji ar telefona zvanu, kā arī SMS balsojumiem.
"Koru karu" pusfināla kaislības; 03.05.2026.
Svētdien, 3. maijā, ar spilgtiem un skanīgiem priekšnesumiem aizvadīts šova “Koru kari” pusfināls, kurā trīs līdz šim labākie kori, katrs ...
Un šajā sezonā atbalstītāji lēma, ka šova “Koru kari” uzvaras laurus jāplūc Preiļu purpura korim un Dainim Skutelim – APSVEICAM! Tāpat priecājamies par biedrību “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis””, kas saņems ziedojumu galvenās balvas apmērā.
Šova “Koru kari” lielo finālu atklāja Jānis Aišpurs un Ikšķiles saules koris ar grupas “Coldplay” iedvesmojošo dziesmu “Fix You”. Edgars Vītols: “Apsveicu jūs ar iekļūšanu finālā – šis ir jūsu desmitais priekšnesums, un šova laikā sagatavota vesela koncertprogramma! Šī dziesma man patika. Jūs vienmēr esat izvēlējušies sarežģītas aranžijas un daudzbalsības, un vienmēr esat to izdarījuši godam!”
Kā otrie šajā vakarā uzstājās Preiļu purpura koris ar Daini Skuteli, dziedot Jāņa Lūsēna komponēto un grupas “Zodiaks” oriģināli izpildīto patriotisko kompozīciju “Taisnība”. Jānis Ozols: “Es, ja godīgi, nebūtu licis likmes, ka jūs būsiet finālā, bet malači! Visa šova gaitā jūsu sniegums bijis kā amerikāņu kalniņi, bet galvenais, ka esat šeit.”
Ieskatāmies aizkulisēs! “Koru karu" pusfinālisti gatavojas lielajam brīdim; 03.05.2026.
Svētdien, 3. maijā, ar spilgtiem un skanīgiem priekšnesumiem aizvadīts šova “Koru kari” pusfināls, kurā trīs līdz šim labākie kori, katrs ...
Divu labāko koru sacensības otrajā posmā Ikšķiles saules koris un Jānis Aišpurs bija izvēlējušies Shipsea dziesmu “Siltā gaismā”. Ance Krauze: “Ļoti skaisti. Gan dziesmas aranžējums, gan instrumenti. Jūs esat izdarījuši pilnīgi visu, man radās tāda pabeigtības sajūta.”
Finālistu priekšnesumus noslēdza Dainis Skutelis un Preiļu purpura koris, izpildot komponista Valtera Kaminska skaņdarbu “Ezerzeme”, ar kuru koris arī sāka savu dalību šajā šovā. Edgars Vītols: “Paldies par dziesmas izvēli, jo tā ir kora dziesma. Lai jums izdodas jūsu kopā būšanas ceļš! Es ieklausījos vēl vairāk šajā dziesmā un tekstā.”
Šis zīmīgais vakars uz vienas skatuves atkal pulcēja ne vien visus desmit korus, kas šogad šovā “Koru kari” sacentās par skanīgākā kora titulu, bet arī īpašos viesus – grupu “Sudden Lights”, ar kuru kopā uzstājās iepriekšējās sezonas vicečempioni – Rīgas dzintara koris.