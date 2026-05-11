Šodien 07:01
Dažviet gaisa temperatūra pakāpsies pat līdz +20 grādiem
Pirmdien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no +14 grādiem Latgalē līdz +20 grādiem Kurzemē, prognozē sinoptiķi.
Debesis būs daļēji mākoņainas, Latgalē - lielākoties apmākušās. Nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš, valsts rietumu daļā tas brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē.
Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidaustrumu vējam, gaiss iesils līdz +18 grādiem.
Centrāleiropā pastiprinās ciklons. Atmosfēras spiediens Latvijā 1007-1012 hektopaskāli jūras līmenī.
Daudzviet valstī saglabājas augsta ugunsbīstamība mežos, brīdina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.