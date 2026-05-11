VIDEO: tā ir lielākā kļūda! Ko noteikti nedarīt mājās pirms mazuļa nākšanas pasaulē
Gaidot ģimenes pieaugumu, vecāki vēlas iekārtot ligzdiņu gaidāmajai atvasei un veikt remontdarbus bērnistabā, taču drošāk būtu to darīt vēlāk, iesaka “Ekodizaina kompetences centra” vides speciāliste Ilze Neimane. Tā kā bērni ir jutīgāki pret dažādām ķīmiskām vielām un to savienojumiem, remonta process var provocēt virkni veselības problēmu.
Lielākā bīstamība ir gaistošie organiskie savienojumi, kas ir gan sienu un grīdu apdares materiālu sastāvā, gan dažādās līmēs, ko izmanto mēbeļu ražošanā. Gaistošie organiskie savienojumi jeb GOS ir ķīmiskas vielas, kas no būvmateriāliem nonāk gaisā, un mēs tās ieelpojam, īpaši pēc remonta. Īstermiņā GOS var izraisīt galvassāpes, reiboni, acu un elpceļu kairinājumu, savukārt ilgstoša uzturēšanās telpās ar paaugstinātu GOS līmeni var veicināt alerģijas, elpceļu saslimšanas, ietekmēt nervu un hormonālo sistēmu un palielināt kopējos veselības riskus.
Daži savienojumi ir apstiprināti arī kā kancerogēni. Būvmateriālos un mēbelēs bieži tiek izmantoti formaldehīdi, liesmu slāpētāji, ftalāti, plastifikatori, kā arī dažādi smagie metāli – svins, dzīvsudrabs, kadmijs.
Ja remontdarbus tomēr nav iespējams atlikt, eksperte iesaka izvēlēties veselībai un videi visdrošākos materiālus, krāsas un mēbeles, kā arī ievērot divas svarīgas lietas – pareiza telpu vēdināšana un mitrā uzkopšana. Pēc remonta telpas nepieciešams kārtīgi izvēdināt un, ja iespējams, pat aizbraukt prom uz nedēļu vai divām. Šajā periodā telpās mazināsies gaistošo organisko savienojumu koncentrācija gaisā. Savukārt putekļi var saturēt ne tikai putekļu ērcītes, baktērijas un vīrusus, bet arī ķīmisko vielu atliekas, tādēļ nepieciešama mitrā uzkopšana un putekļsūcējs ar HEPA filtru.
Īpaša vērība jāvelta platība ziņā lielākajām virsmām dzīvojamās telpās – sienām, grīdām un izmēros lielākām mēbelēm. Ilze Neimane sienas drīzāk ieteiktu krāsot, nevis aplīmēt ar vinila tapetēm, kas satur plastifikatorus un gaistošos organiskos savienojumus. Lai neapjuktu veikala piedāvājumā, meklējot uz krāsu kārbas etiķetes norādi par GOS koncentrāciju konkrētajā produktā, vieglāk un drošāk ir izvēlēties produktus ar ekomarķējumu. “Svarīgi, ka jebkura zaļa lapiņa vai norāde “bio”, “eko” vēl automātiski nenozīmē, ka tas ir ekoloģisks produkts. Ekomarķējums – tā ir nopietna zīme, ka produkts ticis sertificēts un pārbaudīts dažādos tā kvalitātes aspektos. Populārākie ekomarķējumi Latvijā ir “EU Ecolabel”, “Nordic Swan Ecolabel” un “Blue Angel”,” norāda vides eksperte.
Nevajadzētu iegādāties polivinilhlorīda jeb PVC grīdas segumus, īpaši, ja mājās ir mazs bērns, kuram patīk rāpot pa grīdu. Tie satur ftalātus, kas var negatīvi ietekmēt endokrīno sistēmu. Tāpat, lai arī cik skaisti, koši un ar bērniem paredzētām apdrukām tie būtu, nevajadzētu izmantot paklājus no sintētiskiem materiāliem. Drošākā izvēle būs parkets un koka grīdas, taču arī šajā gadījumā ir būtiski, ar kādu laku tās apstrādātas. “Kaitīgās ķīmiskās vielas neliek klāt produktiem, lai sabojātu mūsu veselību, – tās pilda noteiktas funkcijas, lai mums dzīve būtu ērtāka. Bet aiz šīs funkcijas slēpjas riski – ietekme uz hormonālo sistēmu, nervu sistēmu un alerģijām. Koka un parketa grīdām labāka izvēle būs vasks vai eļļa, bet jāsaprot, ka šāds virsmas segums nebūs tik noturīgs un pēc kāda laika būs jāklāj atkārtoti.”
Vēl piemērotas un veselībai mazāk kaitīgas alternatīvas ir dabīgais linolejs, lamināts, bet tikai tāds, kura ražotājs saņēmis ekomarķējumu, un mazāk populāri, bet droši materiāli – dabīgais akmens, keramikas flīzes, betons, korķis un tekstila dabīgie materiāli, kas ir arī videi draudzīgi.
Ja plānots tikai labiekārtot dzīvojamās telpas, eksperte rekomendē ielūkoties arī lietoto preču veikalos, jo šādas mēbeles saturēs ievērojami mazāk gaistošo organisko savienojumu.
Biedrības Latvijā “Baltijas Vides Forums” un “Ekodizaina kompetences centrs” sadarbībā ar vides ekspertiem un arhitektiem no Vācijas un Lietuvas izstrādājuši rokasgrāmatu videi un veselībai draudzīgākam remontam ar rekomendācijām.
