Pēc nāves atklāts, cik pelnīja "Glābējzvana" zvaigzne Dastins Daimonds, un tas ir skumji
Dastins Daimonds autoratlīdzībā saņēmis niecīgas summas par savu darbu populārajā seriālā "Glābējzvans" ("Saved by the Bell"). Tas atklāts kādā televīzijas šovā.
Pēc grūtas cīņas ar plaušu vēzi Dastins Daimonds mūžībā devās 2021. gadā, kad bija vien 44 gadus vecs. Mirušā aktiera draugs Dens Bloks nesen piedalījies telekanāla “Investigation Discovery” dokumentālajā seriālā “Holivudas dēmoni”, kur sniedza pierādījumus tam, ka Dastins saņēmis niecīgas summas par Semjuela “Skrīča” Pauersa lomu populārajā TV šovā.
"Šeit ir viens čeks par 12,74 dolāriem, un tas ir datēts ar 2002. gadu," sacīja Bloks, runājot par Daimonda saņemtajiem honorāriem.
Dens Bloks pastāstīja, ka bijis draugos ar aktieri pēdējos desmit viņa dzīves gadus, un norādīja, ka Daimonds vienmēr cīnījies ar finansiālām problēmām un bieži viņam stāstījis par to, cik smieklīgas ir atlīdzības, ko viņš saņem. Lai gan Daimonds savulaik pelnījis līdz pat 1250 dolāriem nedēļā par savu aktieru darbu, viņš draugam sūdzējies, "ka vecāki zog vai ņem viņa naudu".
2015. gadā intervijā “FOX6 Milwaukee” Dastins pats atzina, ka situācija ar viņa finansēm ir “apkaunojoša”. Sarunā tika atklāts, ka aktiera bankas kontā bija palikuši vien “daži simti dolāru”, kad viņš sasniedzis 18 gadu vecumu. "Vecāki iztērēja tik daudz no mana smagā darba," atklāja Daimonds. "Lielu daļa manas jaunības."
Dastina tēvs Marks Daimonds noliedza šos apgalvojumus telekanāla "Investigation Discovery" speciālizlaidumā, sakot, ka viņš juties skumji, kad dēls publiski izteicies par šo jautājumu, un viņam nebija iespējas atbildēt.
"Es viņam teicu: 'Kāpēc tu iedur man dunci mugurā, kad es nevaru uzstāties televīzijā un atbildēt: "Ak, nē!"'," sacīja aktiera tēvs.
Marks paskaidroja, kā savulaik sadalīta dēla finanšu līdzekļi – lielākā daļa no tiem ieguldīta atpakaļ viņa karjerā. "Dastina aģente ņēma savu 10 procentu komisiju," paskaidroja tēvs, piebilstot, ka abi ar dēlu bija nokārtojuši nesaskaņas un izlīguši pirms viņa nāves. "Pārējais, kas palika pāri, bija jāsamaksā nodokļos, par degvielu un, protams, arī par fotosesijām.”
"Katrā fanu vēstulē bija viens un tas pats lūgums – 'Vai vari atsūtīt mums 8x10 cm fotogrāfiju ar autogrāfu?' Tūkstošiem vēstuļu. Arī par to mums bija pašiem jāmaksā. Mums nepalika daudz naudas kam citam – patiesībā neatlika vairs nekam.”
Skrīčs no „Glābējzvana” jeb aktieris Dastins Daimonds
Daimonds bija viens no seriāla “Glābējzvans” pamatsastāva aktieriem. Šovam bija četras sezonas un to uzņēma no 1989. līdz 1993. gadam. Tajā piedalījās arī Marks-Pols Goselārs, Tifānija Tīsena, Mario Lopess, Elizabete Bērklija un Larka Vūrisa. Kad Goselārs 2019. gadā viesojās TV šovā pie Endija Koena, aktieris atzina: "Mēs tolaik noslēdzām ļoti sliktus darījumus, tā tas ir. Tu no tā mācies, lieliska pieredze.”
Daimonds atkārtoti iejutās Skrīča tēlā seriāla turpinājumā “Glābējzvans: koledžas gadi”, ko uzņēma no 1993. līdz 1994. gadam, kā arī piedalījās vairākās TV filmās.
Par aktiera finansiālajām problēmām kļuva zināms pēdējos gados, kad viņš organizēja T kreklu izsoli 2006. gadā, lai varētu paturēt māju, kurā tobrīd dzīvoja. Krekliem priekšpusē bija uzraksts "glābiet manu māju", bet aizmugurē “Es samaksāju 15 dolārus, lai glābtu Skrīča māju”. Lai piesaistītu vēl līdzekļus, Daimonds tajā pašā gadā izdeva arī seksa video, par kuru vēlāk izteicās, ka saskatījis “izdevīgu mirkli, kad biju jauns un dumjš". Viņš arī apliecināja, ka noteiktās epizodēs izmantojis sev dublieri.
Talantu menedžere Denīza Simona raksturojusi, ka 1990. gados ar jaunajiem aktieriem slēdza nevienlīdzīgus līgumus, jo viņiem nebija iepriekšējas pieredzes. Bieži vien šādi līgumi izskatījušies: “Piekrīti tam, ko piedāvājam, vai ej prom. Bet, ja tu atteiksies, mēs atradīsim citu.” Kad piedāvā pirmo darbu, nē parasti neviens nepasaka…