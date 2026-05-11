Spēcīgs trieciens organismam: nosaukti produkti ar lielu pesticīdu saturu
Ikdienā mēs patērējam dārzeņus un augļus, kas audzēti, izmantojot agroķīmijas līdzekļus. Daļa no šīm vielām nonāk organismā, nodarot tam kaitējumu.
Nesen veikts Lielbritānijas zinātnieku pētījums izcēlis 168 izplatītas ķīmiskas vielas, tostarp pesticīdus, kas atrodami pārtikā un ūdenī un kuri spēj nopietni bojāt zarnu labvēlīgās baktērijas.
Pētījums, kas publicēts žurnālā "Nature Microbiology", rāda, ka ikdienas saskare ar šīm vielām traucē mikrobiomu daudz dziļāk, nekā tika uzskatīts iepriekš.
Pētījuma autori par visvairāk destruktīvām vielām norādīja pesticīdus, īpaši herbicīdus un insekticīdus, kas aktīvi tiek izmantoti lauksaimniecībā. Zinātnieki arī paskaidroja, ka dažas zarnu baktērijas, mēģinot aizsargāt sevi no šīs ķīmijas, izstrādā izturību pret antibiotikām, kas apgrūtina ārstēšanu infekciju gadījumā.
"Mēs atklājām, ka daudzas ķīmiskas vielas, lai arī izstrādātas konkrētu mērķu ietekmēšanai, piemēram, insektus vai sēnītes, arī ietekmē mūsu zarnu baktērijas. Mūs pārsteidza, cik spēcīgas ir dažas no tām," teica pētījuma līdzautore, doktore Indra Ru.
Viņa atzīmēja, ka lielākā daļa no šīm vielām iepriekš tika uzskatītas par drošām cilvēka organismam, taču pētījums parādīja, ka tas tā nav.
Pētījuma galvenais autors, profesors Kīrans Patils, norādīja, ka viens no vienkāršākajiem veidiem, kā samazināt potenciālo kaitējumu no augļu un dārzeņu lietošanas, ir to rūpīga mazgāšana.
"Netīrie" un "tīrie" dārzeņi un augļi
Amerikāņu bezpeļņas organizācija "Environmental Working Group" (EWG), kas nodarbojas ar ikdienas patēriņa preču ekoloģiskās tīrības jautājumiem, izveidojusi sarakstu ar pārtikas produktiem, kas vidēji satur visvairāk pesticīdu atlikumu.
Sarakstā ir šādi produkti:
- spināti
- lapu kāposti
- zemenes
- vīnogas
- nektarīni
- persiki
- ķirši
- āboli
- avenes
- bumbieri
- kartupeļi
- mellenes.
Produkti no šī saraksta, EWG iesaka iegādāties tikai tad, ja tie ir "organiski", t.i., audzēti bez agroķīmijas izmantošanas.
Vienlaikus EWG ir arī "tīro" dārzeņu un augļu saraksts, kas gandrīz nesatur pesticīdus, tāpēc tos var iegādāties bez īpašām piezīmēm:
- ananass
- saldā kukurūza (gan svaiga, gan saldēta)
- avokado
- papaja
- sīpoli
- saldēti zirnīši
- sparģeļi
- kāposti
- ziedkāposti
- arbūzs
- mango
- banāni
- burkāni
- sēnes
- kivi