Lubānā izdeguši gandrīz 2,5 hektāri meža - ugunsgrēku, iespējams, izraisījuši atpūtnieki
4. maijā Madonas novadā, pie Lubānas, izcēlās meža ugunsgrēks, kurā izdega gandrīz 2,5 hektāri meža. Ugunsgrēks, visticamāk, tika izraisīts no atpūtniekiem, jo pie ugunskura konstatētas atstātās pēdas, ziņo Latvijas Televīzija.
Valsts meža dienesta Madonas mežniecības vecākais mežzinis Aldis Bondars stāsta, ka par ugunsgrēku tika paziņots tūlīt pēc svētku koncerta Madonā, un operatīvi tika uzsākti dzēšanas darbi. Ugunsgrēks tika ierobežots līdz 22.30, bet nākamajā dienā dzēšanas darbi turpinājās visu dienu. Meža ugunsgrēka dzēšanā piedalījās 15 darbinieki, un lielākais izaicinājums bija nepieļaut uguns izplatīšanos līdz tuvējām apdzīvotajām mājām.
Lai arī ugunsgrēks tika likvidēts, vēl 5. maijā periodiski tika apsekota notikuma vieta, lai nepieļautu jaunu uguns perēkļu uzliesmošanu. Madonas novada pašvaldības mežzinis Helmuts Tarvids norāda, ka vēlāk tika atrasti septiņi uguns perēkļi, kas turpināja dūmot.
Kopumā izdegusi platība bija gandrīz 2,5 hektāri, no kuriem pusotrs hektārs piederēja valsts mežam, bet viens hektārs – pašvaldības mežam. Ugunsgrēka izcelsme, visticamāk, ir atpūtas vietā, kur bija kurināts ugunskurs.
"Redzamas pazīmes, ka ugunsgrēks radīts tieši ugunskura kurināšanas rezultātā. Atstātie priekšmeti, piemēram, cirvis un nazis, liecina, ka cilvēki bija mēģinājuši apturēt ugunsgrēku, bet, iespējams, pametuši vietu, nespējot to izdarīt," uzsver Bondars.
Šogad Valsts meža dienestā jau reģistrēti vairāk nekā 150 meža ugunsgrēki, ar kopējo platību 75 hektāri. Tāpat atgādināts, ka Latvijā jau vairāk nekā mēnesi ir spēkā meža ugunsnedrošais periods.