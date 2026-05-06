Nacionālais Kino centrs 1,3 miljonus eiro izlietos 14 filmu uzņemšanas finansēšanai
Nacionālais Kino centrs (NKC) apstiprinājis 2026. gada filmu ražošanas konkursa rezultātus, kas paredz ar konkursā pieejamo finansējumu 1 257 775 eiro dākt 14 filmu ražošanu, informēja NKC filmu nozares informācijas speciāliste Kristīne Matīsa.
Līdzekļi tiks izlietoti trīs pilnmetrāžas spēlfilmu, septiņu dokumentālo filmu un četru animācijas filmu uzņemšanai.
No konkursā pieejamā finansējuma spēlfilmu projektiem piešķirts 486 677 eiro,atbalstot trīs jaunu spēlfilmu ražošanas sākšanu.
Spēlfilmu ražošanas konkursā komisija izvērtēja kopumā 15 iesniegtos projektus. Ņemot vērā būtiski ierobežoto finansējumu, tika nolemts atbalstīt trīs darbus.
Jaunā režisore Tīna Zariņa debitēs pilnmetrāžas spēlfilmas formātā, sadarbojoties ar pieredzējušo producenti Alisi Ģelzi. Viņu filma "Mēle" stāstīs par dumpīgu pusaugu meiteni Karolīnu, kura grib uzstāties pankmūzikas festivālā, bet uzvedības problēmu dēļ nosūtīta kopā ar omi uz sanatoriju, kur satiek noslēpumainu zēnu Teo.
Režisors Viesturs Kairišs studijā "Nafta Films" sadarbībā ar Igaunijas un Polijas studijām veidos spēlfilmu "Rekonstrukcija". Tās stāsta centrā ir tēvs, kurš pēc smagas diagnozes saņemšanas dodas meklēt savu atsvešinājušos meitu, mēģinot izzināt citu cilvēku atmiņas un pēc tām rekonstruēt meitas nesenās pagātnes pēdas.
Studijā "VFS Films" sadarbībā ar producentu Uldi Cekuli, operatoru Valdi Celmiņu un scenārija līdzautoru Staņislavu Tokalovu režisors Toms Harjo uzņems spēlfilmu "Patiesībā". Tas ir stāsts par stingri reliģiozā ģimenē augušo Marku, kurš pieaugot saskaras ar dzīves realitāti un spiests pārdzīvot uzskatu sadursmes, dubultas dzīves draudus un emocionālus sarežģījumus.
Dokumentālo filmu projektiem konkursā piešķirti 439 465 eiro, atbalstot dažādu paaudžu režisorus un daudzveidīgu tēmu loku stilistiskā daudzveidībā un sociāli aktuālā tematikā gan Latvijas ietvaros, gan plašākā tvērumā.
Atbalsts piešķirts režisora Ivara Zviedria un operatora Haralda Ozola filmai "Eiropas garoza", kas pētīs Eiropas Savienības tālāko malu austrumos - Latvijas-Krievijas-Baltkrievijas pierobežu un tās iedzīvotājus, kuru vairs nav palicis daudz.
Režisors Armands Začs studijā "Mistrus Media" veidos filmu "Patvērums". Filmā jautājumi par kara draudu laikā aktuālās civilās aizsardzības problēmām tiks centrēti ap jaunu arhitekti, kuras darbs ir apsekot pazemes telpas un pielāgot tās bumbu patvertnes vajadzībām.
Režisore un scenāriste Ieva Ūbele studijā "Baltic Balkan Productions" kopā ar sadarbības partneriem Horvātijā un Grieķijā veidos personisku stāstu Balss lūzums par zaudējuma izsāpēšanu.
Režisors Dāvis Sīmanis Studijā Lokomotīve uzņems dokumentālu eseju "Skaļākā vieta uz pasaules" par ekstrēmu troksni, kas iezīmē robežu starp dzīvību un iznīcību un vienlaikus atklāj mūsdienu realitātes traģēdijas - karu, klimata pārmaiņas vai politisko radikalizāciju.
Režisori Raitis un Lauris Ābeles ("Tritone Studio") dokumentālā kino un animācijas apvienojumā veidos filmu "15 x 15 cm saules", stāstot par traģiski nežēlīgu situāciju Ukrainā, kur krievu armija, okupējot Zolotinkas ciemu, uz gandrīz mēnesi iesloga skolas pagrabā vairāk nekā 300 ciema iedzīvotāju, ieskaitot zīdaiņus un sirmgalvjus.
Režisore Dzintra Geka-Vaska turpinās portretēt nozīmīgas savas paaudzes kultūras personības, veidojot filmu "Amanda Aizpuriete. Dzejniece un Mīlestība".
Savukārt režisori Krista Burāne un Kārlis Lesiņš uzņems dokumentāri satīrisku ekodetektīvu "Baltijas izciršana", kurā dabas aizstāve, kinorežisors un pilsoniski aktīvs komiķis savu bērnu nākotnes vārdā dodas ceļojumā, lai pētītu, kas slēpjas aiz agresīvās mežu izciršanas politikas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.
Animācijas filmu projektiem šogad tiek piešķirti 331 633 eiro. Atbalstīšanai izvirzītas divas īsfilmas un divi animācijas īsfilmu cikli.
Viens no tiem turpina skatītājiem jau pazīstamu varoņu gaitas, studijā "Sunday Rebel Films" veidojot otro sezonu režisoru Ilzes Lasmanes-Brožes un Raita Kalniņa seriālam "Urga, Jo & Po".
Studijā "Animācijas Brigāde" sākta sadarbība ar jaunās paaudzes māksliniekiem, veidojot īsfilmu ciklu "Smalkie kaimiņi". Šajā konkursā atbalstītas divas pirmās īsfilmas, kuras radīs režisore Lība Ieva Ratniece, scenārija autore Līva Jevdokimova, māksliniece Marta Grantiņa, producente Emīlija Lenkēviča.
Studijā "Atom Art" taps jauna režisores Lizetes Upītes īsfilma "Ceļā". Filma ir par to, ka attiecību beigas pietuvojas nemanāmi un, ja pāris turpina klusēt un nesadarboties, tad aizvainojums un dusmas visu iznīcina.
Režisors un scenārija autors Ivo Briedis un mākslinieks Valdis Brože filmā "C’mon" veidos filozofisku stāstu par situāciju, kurā cilvēks uzkonstruē sev ērtu un šķietami drošu laiktelpu, bet pārblīvētā un steigas dzītā zemeslode vairs neiztur rotācijas ātrumu un sašķīst elementos.