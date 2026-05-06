Latvijas Jaunatnes X Olimpiādes lāpas ceļojums: Kurzeme uzņem, iedvesmo un nodod tālāk
Latvijas Jaunatnes X Olimpiādes lāpa ir aizvadījusi iedvesmojošu ceļojumu cauri Kurzemes pilsētām, vienojot reģionu kopīgā sporta un jaunatnes stāstā. Lāpas iedegšana Ventspilī kļuva par sākuma punktu ceļojumam cauri visai Latvijai. Tās ceļš turpinājās Liepājā, Grobiņā, Saldū, Kuldīgā, Talsos un Tukumā, kur to sirsnīgi uzņēma vietējā sabiedrība, jaunie sportisti un sporta entuziasti. Katrs pieturas punkts liecināja par Kurzemes aktīvo iesaisti jaunatnes sporta attīstībā, iedvesmojot nākamos dalībniekus gaidāmajai Olimpiādei.
Pasākumu laikā visās Kurzemes pilsētās valdīja pacilājoša atmosfēra - klātesošie vienojās kopīgā Latvijas himnas dziedājumā. Olimpiādes dalībnieki ar lepnumu nesa lāpu cauri savām pilsētām, simboliski apliecinot savu piederību sporta kopienai un gatavību gaidāmajām sacensībām.
Pasākumus papildināja vietējo mākslinieku priekšnesumi, kas katrai pieturvietai piešķīra savu unikālo saturu. Visos pasākumos bija jūtama jauniešu enerģija, aizrautība un entuziasms, kas vienoja gan dalībniekus, gan skatītājus.
Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Raimonds Lazdiņš: “Esam gandarīti par pašvaldību augsto gatavību un ieinteresētību. Lielais dalībnieku skaits apliecina, ka jaunatnes sports Latvijā ir dzīvs un pieprasīts. Latvijas Jaunatnes Olimpiādes lāpas ceļojums ir vairāk nekā simbolisks - tas ir stāsts par mūsu jauniešiem, viņu apņēmību un vienotību visā Latvijā. Mēs vēlamies, lai katra pilsēta un novads sajūt šo Olimpisko garu un kļūst par daļu no kopīga notikuma, kas iedvesmo jauno paaudzi kustēties, sacensties un ticēt saviem spēkiem.”
No Kurzemes lāpa turpinās ceļu pa visu Latviju, līdz 18. jūnijā tiks svinīgi ienesta Jaunatnes Olimpiādes atklāšanas ceremonijā Valmierā, Jāņa Daliņa stadionā.
No 18. līdz 20. jūnijam Valmiera kļūs par Latvijas jaunatnes sporta galvaspilsētu, uzņemot Latvijas Jaunatnes X Olimpiādi, kas tiek atjaunota pēc sešu gadu pārtraukuma. Šogad Olimpiādē piedalīsies 41 Latvijas pašvaldības komandas - 7 valstspilsētas un 34 novadi - kopumā pulcējot vairāk kā 3600 jauno sportistu.
Savukārt 19. jūnijā un 20. jūnijā Valmieras pilsētas centrā norisināsies plašs Sporta un veselības forums, kā mērķis ir sniegt jaunajiem sportistiem, viņu ģimenēm un plašākai sporta sabiedrībai praktiskas zināšanas, kas noderēs ne vien sportiskajā izaugsmē, bet arī ikdienas dzīvē.