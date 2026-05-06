Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu.
Pasaulē
Vakar 23:17
Izraēlas triecienā Beirūtā nogalināts "Hizbollah" komandieris
Izraēlas triecienā Libānas galvaspilsētai Beirūtai trešdien nogalināts šiītu teroristiskā grupējuma "Hizbollah" elitārās kaujas vienības, Radvana pulka, komandieris, paziņojis "Hizbollah" pietuvināts avots.
Nogalināts Radvana pulka operāciju komandieris Maleks Balluts, atklāja avots.
Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu apstiprināja, ka armijas mērķis bija "Hizbollah" Radvana pulka komandieris.