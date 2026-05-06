Izraēlas triecienā Beirūtā nogalināts "Hizbollah" komandieris
Foto: ILIA YEFIMOVICH/POOL/SIPA
Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu.
Izraēlas triecienā Libānas galvaspilsētai Beirūtai trešdien nogalināts šiītu teroristiskā grupējuma "Hizbollah" elitārās kaujas vienības, Radvana pulka, komandieris, paziņojis "Hizbollah" pietuvināts avots.

Nogalināts Radvana pulka operāciju komandieris Maleks Balluts, atklāja avots.

Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu apstiprināja, ka armijas mērķis bija "Hizbollah" Radvana pulka komandieris.

