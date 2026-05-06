Liepājas sabiedriskais transports pāriet uz vasaras sezonas kustības sarakstiem
No 1. maija Liepājā stājas spēkā vasaras sabiedriskā transporta grafiki: tiek pastiprināti 8. un 12. autobusa maršruti uz mazdārziņu virzieniem, bet no 1. līdz 4. maijam transports kursēs pēc brīvdienu saraksta. Darba dienu abonementi šajās brīvdienās nebūs derīgi; aicinām laikus iegādāties vienreizējās vai 10 braucienu biļetes.
Līdz ar dārza darbu un aktīvās atpūtas sezonas sākumu, no piektdienas, 1. maija, Liepājas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā stājas spēkā vasaras sezonas kustības saraksti.
Izmaiņas skars 8. un 12. autobusa maršrutu, nodrošinot ērtāku nokļūšanu līdz mazdārziņu teritorijām, savukārt maija sākuma svētku dienās sabiedriskais transports kursēs pēc brīvdienu kustības sarakstiem.
No 1. maija 8. maršruta “Līva – Šķēde” kustības saraksts tiks papildināts ar jauniem reisiem gan darba dienās, gan brīvdienās. Autobuss no pieturas “Līva” papildus izbrauks plkst. 7.30 un 19.30, savukārt no pieturas “Šķēde” – plkst. 8.15 un 20.15.
Tāpat izmaiņas skars 12. maršrutu “Pulkveža Brieža iela – Slimnīca”, kur darba dienās atsevišķi reisi tiks pagarināti līdz pilsētas robežai (pietura pie enkura). Reiss plkst. 13.15 no pieturas “Pulkveža Brieža iela” turpmāk kursēs līdz pilsētas robežai, no kuras atpakaļceļā uz centru dosies plkst. 13.35. Atiešanas laiki no pieturas “Slimnīca” paliek nemainīgi.
Savukārt saistībā ar Darba svētkiem un Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu, noteiktas izmaiņas sabiedriskā transporta kustībā un biļešu derīguma termiņos. No piektdienas, 1. maija, līdz pat pirmdienai, 4. maijam (ieskaitot), sabiedriskais transports kursēs pēc brīvdienu kustības saraksta.
Pasažieru ievērībai – šajās četrās brīvdienās abonementa biļetes, kas paredzētas tikai darba dienām, nebūs derīgas. Aicinām pasažierus, kuri ikdienā izmanto e-karti un darba dienu abonementu, laikus papildināt savu kontu ar viena brauciena biļetēm vai 10 braucienu komplektiem lietošanai brīvdienās. To ērti var izdarīt attālināti vietnē ebiletes.liepaja.lv vai tirdzniecības vietās pilsētā.
Aģentūras “Liepājas Sabiedriskais transports” klientu apkalpošanas centrs Peldu ielā 5 pirmssvētku dienā, 30. aprīlī, strādās saīsinātu darba laiku – līdz plkst. 16.00. Svētku dienās un brīvdienās no 1. līdz 4. maijam centrs būs slēgts. Darbu ierastajā režīmā klientu apkalpošanas centrs atsāks otrdienā, 5. maijā.
Aktualizētie kustības saraksti pieturvietās tiks izvietoti pakāpeniski, tāpēc aicinām pasažierus precīzu informāciju meklēt mājaslapā www.liepajastransports.lv.