Salacā notiks viens no lielākajiem SUP airēšanas maratoniem pasaulē
Šī gada 30. maijā Latvijā jau trešo reizi notiks SUP airēšanas maratons – "SUP King Marathon - Salaca 100". Galvenā maratona distance paredz, ka dalībnieki vienas diennakts laikā noairēs 100 km pa Salacu, startējot Burtnieku ezerā un finišējot Salacgrīvā pie upes ietekas Baltijas jūrā.
Lai gan Salacas maratons norisinās tikai trešo reizi, tas jau šobrīd ir ieņēmis nozīmīgu vietu pasaules SUP airēšanas sacensību kartē. Starptautisko SUP sacensību kvalitātes reitingā, kurā tiek salīdzināts un vērtēts sacensību dalībnieku skaits, starptautiskā pārstāvniecība un citi salīdzināmi kritēriji, "SUP King Marathon - Salaca 100" aizvadītajā gadā tika atzīts par 2. labāko SUP maratonu pasaulē.
Šogad ārvalstu sportistu skaits būs vēl lielāks – jau šobrīd maratonam reģistrējušies airētāji no 8 valstīm. No ārvalstīm visvairāk pārstāvju reģistrējušies no Lielbritānijas, Igaunijas un Lietuvas.
Šī gada lielākais maratona jaunums ir 44 km distance, kas dos iespēju maratonā piedalīties plašākam dalībnieku lokam. Šo distanci aicināti izvēlēties tie, kuri vēl nav gatavi 100 km maratonam. 44 km distances starts būs Staicelē, bet finišs gan 100 km, gan 44 km distancei būs Salacgrīvā.
Par to, ka maratons nes Latvijas vārdu pasaulē, gandarījumu pauž viens no organizatoriem, "Aktīvā tūrisma centrs Eži" vadītājs Rolands Melbārdis: "Prieks, ka Salacas maratons piedzīvo tik strauju popularitāti un interesi no ārvalstu dalībniekiem. Šis būs tikai trešais maratons, taču esam jau iekļuvuši pasaules labāko maratonu top 3. Domāju, ka veiksmes pamatā ir distances autentiskums - Salacas upes dabiskās ainavas un iespēja vienā dienā pieredzēt visu upi no iztekas Burtniekā līdz saulrietam jūrā. Tādas distances nav nekur citur pasaulē! Un tā nav tikai mūsu vīzija - to mēs dzirdam no mūsu dalībniekiem."
"Ir prieks un gandarījums piedalīties šāda pasākuma organizēšanā, jo tas ir kļuvis par lielu un aizraujošu piedzīvojumu Latvijas SUP airētājiem. Es šo maratonu mazāk redzu kā sacensības, bet daudziem, arī man, tas ir izaicinājums sev, piedzīvojums un iespēja satikt simtiem citu SUP airētāju," atzīmē pasākuma līdzorganizators, Supfit.lv vadītājs Ansis Dobelis.
2025. gadā maratonā uzvarēja Carlo Arias no Kostarikas (10:34:09), bet dāmu konkurencē ātrākā bija Karīna Millere (13:04:03) no Latvijas. Savukārt 2024. gadā ātrākie bija Māris Galenieks (10:09:07) un Jūlija Doma (10:42:06).
Maratona dalībniekiem tiks nodrošināts atbalsts visa pasākuma laikā. Upes krastos ik pēc 20 - 30 km būs organizatoru nodrošinātas atpūtas vietas, kur dalībnieki varēs atvilkt elpu, uzlādēt telefonu, papildināt ūdens krājumus un saņemt citu nepieciešamo palīdzību un atbalstu. Tāpat dalībniekiem tiks nodrošināts transports starp pasākuma starta un finiša vietām, kā arī iespēja izstāties distances laikā, ja kādu iemeslu dēļ nebūs iespējams pabeigt distanci.