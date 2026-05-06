Kundziņsalā vēja tehnoloģiju ražotnes attīstīs 3 starptautiski investori
Gada laikā Rīgas ostā, strādājot pie Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta “Vēja tehnoloģiju ražošanas attīstībai nepieciešamās ostas un loģistikas infrastruktūras izveide Kundziņsalā”, piesaistīti trīs starptautiski investori, kas plāno veikt būtiskus ieguldījumus Kundziņsalas teritorijā attīstāmajās jūras un sauszemes vēja tehnoloģiju, to komponenšu un saistīto industriju ražotnēs, nākotnē radot vairāk nekā 2000 jaunas darbavietas. Šī gada martā Rīgas brīvostas pārvalde noslēdza investīciju līgumus ar diviem no projekta ietvaros piesaistītajiem investoriem - UAB Eurostat 5 un Solidior Power Ltd.
Projekta “Vēja tehnoloģiju ražošanas attīstībai nepieciešamās ostas un loģistikas infrastruktūras izveide Kundziņsalā” publisko finansējumu veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Rīgas brīvostas pārvaldes un valsts līdzfinansējums kopā 86 miljonu eiro apmērā, kas paredzēts infrastruktūras attīstībai, savukārt trīs piesaistītie investori vairākās kārtās līdz 2034. gadam ražotņu izveidē ir apņēmušies investēt vairāk nekā 700 miljonus eiro.
Projekta mērķis - stiprināt Eiropas Savienības piegāžu ķēdēs kritiski svarīgo jūras un sauszemes vēju tehnoloģiju ražošanas attīstību, un tas paredz izveidot 30 ha ostas loģistikas infrastruktūru līdz ar tai piegulošajām teritorijām ar kopējo platību 76 ha, kas tiks iznomāta jūras un sauszemes vēja tehnoloģiju, to komponenšu un saistīto industriju ražošanas uzņēmumiem.
“Kundziņsalas attīstība ir spilgts apliecinājums tam, ka Latvija spēj piesaistīt starptautiskas investīcijas augstas pievienotās vērtības ražošanā. Šāda mēroga projekts nozīmē ne tikai jaunu industriālo jaudu Rīgā, bet arī spēcīgu impulsu visai Latvijas ekonomikai. Mēs veidojam Latviju kā Baltijas reģiona rūpniecības, inovāciju un enerģētikas centru,” uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis.
Investīciju līgums ar pirmo investoru – mērķa uzņēmumu SIA “Latvijas atjaunojamās enerģijas projekti”, sekmīgi noslēdzoties investoru atlases procedūrai, tika parakstīts jau 2025. gada decembrī. Tas paredz investīcijas vēja tehnoloģiju komponenšu (torņu, flanču, gondolu, rotoru u.c.), to izejmateriālu un tērauda pusfabrikātu ražotņu izveidi, radot integrētu zaļās rūpniecības klasteri Rīgas ostā. Projektā Kundziņsalā paredzēts ieguldīt no 160 līdz 250 miljoniem eiro, kā arī radīt līdz 300 tiešajām un aptuveni 800 netiešajām darbavietām.
“Kundziņsalas attīstību Rīgas ostā redzam kā modernu, zaļās tehnoloģijās bāzētu industriālo teritoriju, kas ražo augstas pievienotās vērtības pakalpojumus, vienlaikus stiprinot pozīcijas arī kā visa reģiona rūpniecības un loģistikas centrs. Sekmīgi īstenotais investoru piesaistes process ir apliecinājums, ka šādam attīstības redzējumam ir arī tirgus pieprasījums,” tā Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš.
Šī gada janvārī tika izsludināta otrā investoru atlases kārta, kuras rezultātā marta beigās noslēgti vēl divi investīciju līgumi ar Somijas kapitāla uzņēmumu “Solidior Power” Ltd. un Lietuvas kapitāla mērķa uzņēmumu UAB “Eurostat 5”.
Mērķa uzņēmuma “Eurostat 5” projekts paredz izveidot Kundziņsalā vēja tehnoloģiju montāžas un loģistikas centru, kas apkalpos sauszemes un jūras vēja projektus, nodrošinot vēja tehnoloģiju un to komponentu ražošanu, montāžu, tehnisko integrāciju un testēšanu, kā arī to sagatavošanu transportēšanai un pašu transportēšanas pakalpojumu. Projekts stiprinās Latvijas kā reģionāla vēja enerģijas centra pozīciju un veicinās ES dekarbonizācijas mērķus, veidojot sadarbību gan ar starptautiskiem ražotājiem, gan uzstādot komponentus un iekārtas, kas ražotas Latvijā. Mērķa uzņēmuma “Eurostat 5” vienīgais īpašnieks ir Lietuvas atjaunīgas enerģijas attīstājs UAB New Energy Group.
Eurostat 5 projekts tiks īstenots laika posmā līdz 2034. gadam un pēc pilnas realizācijas tas radīs ap 150 - 220 darba vietu, veicinot aprites ekonomikas attīstību, tehnoloģiskās inovācijas un vietējās augstas pievienotās vērtības ražošanas izaugsmi. Plānots, ka pēc projekta realizācijas ik gadu tiks veikta kravu apstrāde vismaz 150 000 tonnu apmērā, kas ir būtisks ieguldījums arī Rīgas ostas kravu apgrozījumā.
Savukārt noslēgtais investīciju līgums ar Somijas niķeļa‑cinka bateriju sistēmu un enerģijas risinājumu ražotāju Solidior Power Ltd. paredz lielizmēra bateriju ražošanas ekosistēmas izveidi Kundziņsalā. Projekts ir viens no nozīmīgākajiem Ziemeļvalstu–Baltijas enerģijas uzkrāšanas tehnoloģiju ieguldījumiem šajā desmitgadē un vienlaikus paredz stratēģisku ASV bateriju ražošanas tehnoloģiju pārnesi uz Eiropas tirgu. Uzņēmums plāno Kundziņsalā attīstīt bateriju ražošanu ar kopējo jaudu 6.4 GWh līdz 2031.gadam.
„Pēc nopietnām un konstruktīvām sarunām ar Rīgas brīvostu, Solidior Power priecājas noslēgt šo līgumu, uzsākot augsti produktīvu un abpusēji izdevīgu ilgtermiņa partnerību. Rīga piedāvāja vairākus ļoti pārliecinošus investīciju argumentus — zinošu un tehniski kompetentu darbaspēku, labi attīstītu akadēmisko un pētniecības infrastruktūru, kā arī atrašanās vietu Baltijas loģistikas tīkla centrā,” parakstot līgumu sacīja Ari Virtanen, Solidior Power Ltd. izpilddirektors.
Solidior Power projekts tiks īstenots laika posmā no 2026. līdz 2031. gadam, veicot attīstību 4 fāzēs kopumā 5 gadu periodā. Projekta pirmā fāze - no 2026. līdz 2027. gadam, paredz investīcijas aptuveni 112 miljonu eiro apmērā sākotnējās ražošanas jaudas izveidei. Realizējot visas projekta kārtas, paredzēts nodarbināt aptuveni 1300 – 1500 darbinieku.
Rīgas brīvostas pārvalde jau pašlaik uzsākusi aktīvu darbu pie ostas projekta “Vēja tehnoloģiju ražošanas attīstībai nepieciešamās ostas un loģistikas infrastruktūras izveide Kundziņsalā” infrastruktūras izveides. Līdz 2029. gada 31. decembrim Rīgas brīvostas pārvalde Kundziņsalā izbūvēs paaugstinātas nestspējas dziļūdens piestātni, kravu loģistikas laukumus, inženiertīklus, jaunu pievedceļu un dzelzceļa pārbrauktuves. Tiks izveidota jauna loģistikas infrastruktūra un veikta esošās infrastruktūras rekonstrukcija, krasta nostiprinājumu izbūve, kā arī akvatorija grunts padziļināšana un krasta nostiprināšana.
Pērn decembrī sekmīgi noslēdzās pirmais publiskais iepirkums par piebraucamā ceļa 2,3 km garumā projektēšanu un būvniecību. Šobrīd norisinās piebraucamā ceļa un dzelzceļa pārbrauktuvju projektēšanas darbi, lai drīzumā uzsāktu arī tā būvniecību. Vienlaikus šī gada sākumā tika izsludināts iepirkums par piestātnes, RoRo rampas un loģistikas laukumu projektēšanu un būvniecību, kas noslēgsies šī gada maijā.
Projekts “Vēja tehnoloģiju ražošanas attīstībai nepieciešamās ostas un loģistikas infrastruktūras izveide Kundziņsalā tiek īstenots ar Eiropas Stratēģisko tehnoloģiju platformas (EU STEP) atbalstu un tā kopējās investīcijas ostas infrastruktūras izveidē sastāda aptuveni 86 miljonus eiro, 54 863 264 eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums un 9 681 752 eiro Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums.
Lai uzraudzītu labas pārvaldības principu ievērošanu un sekmētu caurskatāmību visos projekta īstenošanas posmos, projekta “Vēja tehnoloģiju ražošanas attīstībai nepieciešamās ostas un loģistikas infrastruktūras izveide Kundziņsalā” uzraudzībai Rīgas brīvostas pārvalde ir piesaistījusi arī biedrību "Sabiedrība par atklātību – Delna".