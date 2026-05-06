Trases atklāšanas pasākumā piedalījās arī kādreizējais olimpietis Kristaps Zvejnieks un viņa brālis dziedātājs Jurģis Namejs Zvejnieks.
Novadu ziņas
Šodien 14:48
Tīrainē svinīgi atklāta jaunā skrituļošanas trase
4. maijā, atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu, Tīraines BMX aktīvās atpūtas parkā (Lapiņu dambis 21) svinīgi atklāta asfaltēta skrituļošanas trase.
Tās izveide, piesaistot Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu, būtiski stiprina novada sporta vidi. Objekts radīts pēc “Jaunā Eiropas Bauhaus” principiem—estētika, ilgtspēja, iekļaušana—un kā daudzfunkcionāla, brīvi pieejama ārtelpa kalpos visu gadu: vasarā skrituļošanai, ziemā distanču slēpošanai, vēsta Mārupes novada pašvaldība.
Sabiedrības iniciatīva, kopdarbs
Projekta pamats—iedzīvotāju pieprasījums pēc aktīvās atpūtas vietas. Pateicamies Sporta konsultatīvās padomes locekļiem un Zvejnieku ģimenei, kuru neatlaidība un iesaiste nodrošināja izcilu rezultātu. Projektēšanā ņemti vērā iedzīvotāju un vides pieejamības ekspertu ieteikumi, garantējot drošību un ērtības visiem lietotājiem.
Trase pielāgota dažādām grupām:
- Pieejamība: lēzenas piekļuves, pielāgoti soliņi un galds ratiņkrēsliem, pieejams dzeramā ūdens brīvkrāns;
- Drošība: informatīvās zīmes, piktogrammas, uzlabots seguma marķējums, lai dažādu sporta veidu pārstāvji varētu droši līdzpastāvēt;
- Atpūta: labiekārtotas atpūtas un piknika zonas.