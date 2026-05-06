Latvijas iedzīvotājiem paziņo, kas notiks ar bezmaksas "eParakstu" un "eID" kartēm
Ministru kabinets skatīja Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādāto informatīvo ziņojumu, kas nosaka turpmāko finansēšanas modeli un rīcību uzticamības pakalpojumu, elektroniskās identifikācijas un droša "e-paraksta" nepārtrauktai nodrošināšanai.
Valdība pieņēmusi lēmumu, pagarinot esošo deleģēšanas līgumu starp Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (PMLP) un Latvijas Valsts radio un televīzijas centru (LVRTC) par vienu gadu. Tas nodrošinās nepārtrauktu "eID: karšu un elektroniskā paraksta pakalpojumu darbību.
VARAM valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos Gatis Ozols: "Atbilstoši pieņemtajam lēmumam arī turpmāk varam būt droši, ka ikvienam iedzīvotājam un uzņēmējam būs pieejama personas digitālā identitāte un elektroniskās parakstīšanās iespējas bez maksas.
Savukārt e-paraksta pakalpojumu sniedzējam LVRTC ir pamats investēt turpmākā pakalpojuma pilnveidē, lai tas kļūtu vēl daudzfunkcionālāks un ērtāks. Būtiski būs budžeta gatavošanas procesā rast stabilu vidēja termiņa risinājumu pakalpojuma pieejamībai arī turpmākajos gados."
Informatīvajā ziņojumā piedāvāti risinājumi kvalificētas paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas un droša elektroniskā paraksta funkcionalitātes nodrošināšanai 10 gadu periodam, sākot ar 2027. gadu.
Tie paredz deleģēšanas līgumu slēgšanu starp PMLP un LVRTC par eID karšu sertifikātu nodrošināšanu, kā arī starp VARAM un LVRTC par eParaksts mobile un Eiropas digitālās identitātes maka darbībai nepieciešamo uzticamības pakalpojumu nodrošināšanu. Kā optimālais risinājums identificēts pilna apjoma finansēšanas modelis, ar līgumu termiņu pieciem gadiem un iespēju to pagarināt līdz desmit gadiem.
Papildus valdība pieņēmusi zināšanai nepieciešamo valsts budžeta finansējuma apmēru "eID" karšu sertifikātu infrastruktūrai, "eParaksts mobile" infrastruktūrai, gala risinājumu attīstībai un Eiropas digitālās identitātes maka funkciju nodrošināšanai 2027.–2031. gadam. Noteikts, ka finansējums 2027. gadam tiks paredzēts Iekšlietu ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumos.
Paredzēts, ka informatīvais ziņojums tiks aktualizēts un virzīts izskatīšanai Ministru kabinetā ar lēmumiem par turpmāko gadu finansējumu valsts budžeta sagatavošanas procesā.