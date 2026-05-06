Ķekavas novada pašvaldībā viesojas skolēni no Grieķijas
5. maijā Ķekavas novada pašvaldībā "Erasmus+" programmas ietvaros viesojās skolēni no Grieķijas Domokos pamatskolas. Vizīte kļuva par nozīmīgu soli starptautiskās sadarbības stiprināšanā un izglītības pieredzes apmaiņā.
Viesus – skolēnu grupu un pedagogus – uzņēma Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire kopā ar Daugmales pamatskolas direktoru Andri Ceļmalnieku. Sarunās pārrunāta līdzšinējā sadarbības pieredze ar Domokos skolu un iezīmēti iespējamie turpmākie soļi, vēsta Ķekavas novada pašvaldība.
Partnerība ar Grieķijas skolu attīstījusies, pateicoties Daugmales pamatskolas un Pļavniekkalna sākumskolas skolēnu mobilitātei uz Domokos pamatskolu, īstenotai 2025./2026. mācību gada ietvaros. Laikā no 2026. gada 22. līdz 28. martam Ķekavas novada izglītības iestāžu skolēni viesojās Grieķijā, piedaloties "Erasmus+" projektā.
Projektu koordinē Ķekavas novada pašvaldības Izglītības pārvalde, un konsorcijā ietilpst visas novada vispārējās izglītības iestādes. Iniciatīva veicina skolēnu starpkultūru izpratni, valodu prasmes un sadarbības iemaņas, kā arī sniedz iespēju iepazīt citu valstu izglītības sistēmas un kultūru.