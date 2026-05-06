Vašingtona uzskata, ka ir tuvu vienošanās panākšanai ar Irānu
Vašingtona uzskata, ka ir tuvu vienošanās panākšanai ar Irānu, lai atkal atvērtu Hormuza šaurumu un izbeigtu karu, trešdien vēsta amerikāņu tīmekļa medijs "Axios", atsaucoties uz divām ASV amatpersonām.
Abas puses ir tuvu tam, lai vienotos par "vienas lappuses saprašanās memorandu, lai izbeigtu karu un izveidotu pamatu detalizētākām kodolsarunām", vēsta izdevums.
Vienošanās ietvertu Irānas apņemšanos noteikt moratoriju kodolbagātināšanai un Savienoto Valstu piekrišanu atbloķēt iesaldētos Irānas līdzekļus miljardu dolāru apjomā.
Vašingtona nākamo 48 stundu laikā gaida Teherānas atbildi par vairākiem galvenajiem punktiem.
"Nekas vēl nav saskaņots, bet avoti apgalvo, ka tas ir tuvākais vienošanās panākšanai kopš kara sākuma," norāda "Axios".
ASV prezidents Donalds Tramps vairākkārt teicis, ka vienošanās ir tuvu, tomēr līdz šim nav spējis to panākt. Tramps pirmdien uzsāka "brīvības projektu", lai eskortētu kuģus caur Hormuza šaurumu.
Taču jau pēc vienas dienas pēc "starpnieces Pakistānas un citu valstu" lūguma viņš šo operāciju pārtrauca, paziņojot, ka "ir panākts liels progress ceļā uz pilnīgu un galīgu vienošanos" ar Teherānu.
Vienošanās tās patlabanējā formā paredz, ka tiek paziņots par kara izbeigšanu un 30 dienu sarunu perioda sākumu, vēsta "Axios". Sarunas varētu notikt Islamabadā vai Ženēvā, norāda izdevums.