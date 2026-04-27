Austrumu slimnīcā darba vietā miris atrasts slimnīcas darbinieks; notikuma vietā strādā policija
Šodien, 27. aprīlī, Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā darba vietā ir atrasts miris slimnīcas darbinieks.
Notikuma vietā strādā Valsts policijas darbinieki, kuri skaidro notikušā apstākļus, informē slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste Ilga Namniece.
Austrumu slimnīca izsaka visdziļāko līdzjūtību darbinieka ģimenei, tuviniekiem un kolēģiem.
Ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas (ES) 2016/679 prasības, kā arī nodrošinot iesaistīto personu un viņu ģimenes locekļu tiesības uz privātumu, slimnīca nesniedz papildu informāciju par notikušo.
Savukārt Valsts policijā aģentūrai LETA teica, ka policija šodien saņēma izsaukumu uz slimnīcu saistībā ar iespējamu nelaimes gadījumu, kurā gājusi bojā slimnīcas darbiniece.
Saistībā ar notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma panta par darba aizsardzības noteikumu pārkāpšanu, ja tas izraisījis cilvēka nāvi.
Notikušā apstākļi tiek izmeklēti.