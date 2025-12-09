Rīgas bērnu slimnīcā miris pacients. Iespējams, ārstu kļūdas dēļ
Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS), iespējams, ārstniecības personas vainas dēļ dzīvību zaudējis bērns. Notikušā apstākļus iestāde neatklāja, taču apstiprināja, ka bijis augsta riska pacientu drošības gadījums, kas izraisījis nāvi. Slimnīca ir sākusi iekšējo pārbaudi, savukārt policija – kriminālprocesu par noziedzīgiem nodarījumiem pret personas veselību, vēsta Latvijas Televīzija.
Kā zināms Latvijas Televīzijai, 26. novembrī kāds onkoloģijas pacients, kurš ārstējās BKUS, saņēma nepareizus medikamentus. Šī kļūda bija liktenīga – bērns nomira. Bērnu slimnīcas valdes locekle Zane Straume atzina: “Varu apstiprināt, ka 26. novembrī ir noticis augsta riska pacientu drošības gadījums.”
Slimnīca neatklāja notikušā apstākļus, ne arī to, vai konkrētā ārstniecības persona vēl turpina darbu. Straume piebilda, ka šobrīd nevar izpaust datus un faktus sakarā ar izmeklēšanu, kā arī prasībām, ko nosaka Pacientu tiesību likums, Datu apstrādes un fizisko personu datu regula, kas pasargā gan pacientu, gan arī darbiniekus, un tas attiecas arī uz pacienta nāves gadījumiem. Bērnu slimnīca ir sākusi iekšējo izmeklēšanu, kas, kā skaidroja valdes locekle, nebūs ātra. Iestāde izvērtēs, kas būtu jāmaina, lai novērstu potenciālos riskus.
Divas dienas vēlāk, 28. novembrī, Bērnu slimnīca par notikušo paziņoja Veselības inspekcijai, kas nav sākusi pārbaudi. Uz jautājumu, kurā brīdī iesaistīsies Veselības inspekcija, tās pārstāvis Gints Georgs Muraševs sacīja: “Veselības inspekcijas iesaiste sāksies tajā brīdī, ja vecāki vērsīsies Veselības inspekcijā ar iesniegumu. Atsevišķi mēs esam arī informējuši BKUS par nepieciešamību informēt bērna likumiskos pārstāvjus par viņu tiesībām, kādas ir šādās situācijās, gan par Pacienta tiesību likumā iekļautajām tiesībām, gan arī, protams, par viņu tiesībām vērsties Ārstniecības riska fondā, kad arī Veselības inspekcija sāks atsevišķu izvērtējumu par to, kādos apstākļos šis viss ir noticis.”
Bērnu slimnīca par notikušo ziņoja arī Valsts policijai, kas pirms dažām dienām sāka kriminālprocesu.
Slimnīca pacienta tuviniekiem ir piedāvājusi psiholoģisku atbalstu, taču viņi šo palīdzību nav pieņēmuši, norāda "lsm.lv".
Aģentūra LETA, atsaucoties uz portālu "la.lv", vēsta, ka mirušajam bērniņam bija astoņi gadi. Portāla rīcībā esošā informācija liecina, ka, iespējams, kāds sajaucis medikamentus un nātrija hlorīta vietā ievadījis kālija hlorīdu.
Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību bērniņa ģimenei un tuviniekiem