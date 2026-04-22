Daugavpils slimnīcā mirst 11 mēnešus vecs zīdainis; tiesa mātei piešķir vairāk nekā 120 tūkstošu eiro kompensāciju
Tiesa nolēmusi piešķirt vairāk nekā 120 000 eiro kompensāciju mātei, kuras 11 mēnešus vecā meita traģiski mirusi Daugavpils slimnīcā mīklainos apstākļos. Bērns, kuru pārvietoja slimnīcas telpās, tika atvienots no dzīvības rādītāju monitora, un mediķi nepamanīja stāvokļa pasliktināšanos, kā rezultātā meitenes dzīvība izdzisa, vēsta TV3 Ziņas.
Saskaņā ar lietas materiāliem, māte bija pamanījusi, ka viņas meita, iespējams, bija izdzērusi baldriāna tabletes. Nekavējoties tika izsaukta neatliekamā palīdzība, kas nogādāja bērnu Daugavpils reģionālajā slimnīcā. Meitene tika ievietota reanimācijā, un pēc kāda laika tika secināts, ka viņas stāvoklis ir vidēji stabils, un viņu var pārvietot uz citu nodaļu. Pārvietošanas laikā bērns tika atvienots no dzīvības rādītāju monitora, un noteikumi, kas paredz nepārtrauktu uzraudzību, netika ievēroti. Pārvietošana uz piekto stāvu ilga apmēram 20 minūtes, un visas šīs minūtes bērns bija bez dzīvības rādītāju monitora. Ierodoties bērnu nodaļā, ārsts konstatēja, ka meitenīte neelpo, un tika secināts, ka bērns bija miris transportēšanas laikā vai tieši pirms tās.
Pēc ekspertu atzinumu apkopojuma Apgabaltiesa konstatēja, ka ārstējošie mediķi pieļāvuši kļūdas, atvienojot pacienti no monitora un nepievēršot uzmanību stāvokļa pasliktināšanai. Tā rezultātā bērna dzīvība izdzisa. Veselības inspekcija, veicot pārbaudi pēc notikušā, secināja, ka ārstu vainas bērna nāvē nav, un izvirzīja versiju par zīdaiņu pēkšņās nāves sindromu.
Pērn Rēzeknes Administratīvā rajona tiesa lēma, ka no Ārstniecības riska fonda jāizmaksā 123 000 eiro kompensācija bērna mātei. Arī šonedēļ nākamā tiesu instancē tika pieņemts lēmums, ka mātei pienākas sāpju nauda. Kopējā kompensācija, pievienojot iepriekšējo tiesas aprēķinu, sasniedz 129 000 eiro.
Daugavpils slimnīca norādījusi, ka valdes priekšsēdētāja ir saslimusi un pašlaik nevar sniegt komentārus par šo lietu vai tiesas spriedumu.