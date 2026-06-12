Cilvēki nespēja noticēt! Miks Džegers pārsteidz apmeklētājus ar negaidītu uzstāšanos mazā lauku krodziņā
Leģendārās grupas “The Rolling Stones” līderis Miks Džegers svētdienas vakarā pārsteidzis kāda neliela Oksfordšīras krodziņa apmeklētājus Anglijā, negaidīti ssniedzot improvizētu koncertu vien pārdesmit cilvēku publikai.
82 gadus vecais mūziķis nolēma pievienoties īru grupai, kas tobrīd muzicēja krogā “The Half Moon”, un nodziedāja vairākas dziesmas pavisam nelielas publikas priekšā. Viņš izpildīja dziesmu “Handsome Molly”, taču izmainīja vārdus tekstā, dziedot par Dublinu, nevis Londonu.
Kāds apmeklētājs laikrakstam “The Sun” pastāstīja: “Mēs sēdējām pavisam netālu no grupas, kad neliela cilvēku kompānija piegāja pie mūziķiem. Ieraudzīju vienu no viņiem profilā un draugiem teicu: „Paklau… vai tas nav Miks Džegers?” Pēc brīža kāds sparīgi metās pie klavierēm, un Miks sāka pilnā balsī dziedāt. Visdīvainākais bija tas, ka gandrīz neviens pat neaptvēra, ka tas ir viņš!”
Grupa “The Rolling Stones”, kas nav devusies koncertturnejā kopš 2024. gada, nākamajā mēnesī plāno izdot jaunu albumu “Foreign Tongues”. Tas būs grupas divdesmit piektais studijas albums, un tā iznākšana paredzēta 10. jūlijā. Albuma pirmais singls “In the Stars” nonāca vietnē “YouTube” un straumēšanas platformās 2026. gada 5. maijā, vienlaikus ar dziesmu “Rough and Twisted”.
Atklātībā nonākušas ziņas, ka pagājušajā mēnesī Itālijas salā Stromboli policija esot pārtraukusi Mika Džegera un viņa kolēģu Dakotas Džonsones, Džoša O’Konora un Džesijas Baklijas svinības, ko viņi bija sarīkojuši par godu filmēšanas darbu noslēgumam.
Šīs nedēļas sākumā tika atklāts, ka “The Rolling Stones” leģenda filmā “Three Incestuous Sisters” atveido O’Konora tēlotā varoņa tēvu — bākas uzraugu. Dziedātājs arī manīts filmēšanas laukumā attālajā Stromboli salā.
Tiek ziņots, ka svinības pēkšņi pārtrauktas pēc tam, kad sūdzību par troksni iesniedza netālās Lipari salas mērs Rikardo Gullo. Policijas ierašanos sers Miks un viņa kolēģi esot sagaidījuši ar apjukumu un smiekliem.
Nākamajā dienā rokmūziķis pameta Stromboli ar privātu helikopteru, bet salas tūrisma nozares vadītāja kritizēja kaimiņu salas mēru par policijas izsaukšanu. Rouza Olīvija uzsvēra, ka pēc ziemas, ko pavadīja slikti laikapstākļi un regulāri atcelti prāmju reisi, sala bija pelnījusi atbalstu, nevis pārmetumus. Viņasprāt, filmas uzņemšana vietējiem jāuztver kā ieguvums un apsveicams notikums, nevis jāsastopas ar represīvu varas iestāžu iejaukšanos.
Viņa sacīja: “No Lipari mēra būtu bijis tikai loģiski sagaidīt viesus ar sirsnīgu uzņemšanu vai vismaz pateicības vārdiem par viņu būtisko ieguldījumu Eolu salu ekonomikā un popularizēšanā. Mūsu salas dzīvo no tūrisma.” Par to informē izdevums “The Telegraph”.
Gotiskā filma, kas balstīta uz 2005. gadā izdoto tāda paša nosaukuma ilustrēto stāstu, vēsta par trim māsām, kuras sacenšas par bākas uzrauga dēla uzmanību un mīlestību. Filmas režisore ir Alise Rorvahere, un tajā piedalās arī Sērša Ronana un Izabella Roselīni.