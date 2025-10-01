Kuldīgas slimnīcā mirusi, iespējams, ar narkotikām saindējusies jauniete
Kuldīgas slimnīcā mirusi 21 gadu veca sieviete, kura tur bija nogādāta, jo, iespējams, bija lietojusi narkotiskās vielas, raksta Lsm.lv.
Kā ziņo Lsm.lv, mirušās sievietes ģimene ir piekritusi orgānu transplantācijai. Šobrīd pie Kuldīgas slimnīcas nolaidies helikopters, novēroja televīzija.
Jau ziņots, ka aizvadītajā nedēļā Valsts policijā saņemta informācija, ka medicīnas iestādē Kuldīgā nogādāta bezsamaņas stāvoklī esoša 21 gadus veca sieviete, kura, iespējams, lietojusi narkotiskās vielas. Valsts policijas amatpersonas par notikušo uzsāka kriminālprocesu un aizdomās par narkotisko vielu apriti aizturēja trīs personas. Kriminālprocesā turpinās pirmstiesas izmeklēšana.
24. septembrī, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ziemeļkurzemes iecirkņa amatpersonas saņēma informāciju no Kuldīgas slimnīcas, ka slimnīcā nogādāta 21 gadus jauna sieviete, kurai konstatēta saindēšanās ar narkotiskām vielām. Sākotnējā informācija liecina, ka divas sievietes lietojušas narkotiskās vielas, vienai no viņām kļuvis slikti, tāpēc izsaukti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki un sieviete bezsamaņas stāvoklī nogādāta medicīnas iestādē. Otras sievietes dzīvībai un veselībai briesmas nedraud. Sieviete, kura nogādāta medicīnas iestādē, iepriekš nebija nonākusi policijas redzeslokā par apreibinošo vielu lietošanu.
Savukārt 26. septembrī Valsts policijā saņemta informācija, ka Kuldīgas slimnīcā atrodas persona, kura, iespējams ir narkotisko vielu ietekmē. Valsts policijas amatpersonas, ierodoties notikuma vietā, noskaidroja, ka 39 gadus veca sieviete ir Talsu novada iedzīvotāja un paskaidroja, ka esot lietojusi narkotiskās vielas, kuras ieguvusi Kuldīgā. Pirmo reizi sieviete slimnīcā nonāca 25. septembrī, kad viņai palika slikti, taču pēc medicīniskajiem izmeklējumiem tika palaista mājās un 26. septembrī viņas veselības stāvoklis pasliktinājās, tādēļ izsaukusi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekus.
Tāpat 26. septembrī Kuldīgā, medicīnas iestādē nogādāts 23 gadus vecs vīrietis, kurš, iespējams, lietojis narkotiskās vielas. Abas šīs personas jau iepriekš bija nonākuša policijas redzeslokā par narkotisko vielu lietošanu un policijas rīcībā esošā informācija neliecina, ka šie divi gadījumi būtu saistīti ar iepriekš minēto gadījumu, kurā sieviete bezsamaņas stāvoklī nogādāta medicīnas iestādē.