Spēcīgais vējš atstājis bez elektrības 9000 klientu. Brīdina cilvēkus netuvoties elektrības līnijām
Spēcīgais vējš, kas piekrastē šodien sasniedza pat 23 m/s, līdz plkst. 15.00 bija atstājis bez elektrības aptuveni 9000 AS "Sadales tīkls" klientu.
Galvenokārt traucējumi novēroti Bauskas, Cēsu un Valmieras novados. Operatīvie darbinieki strādā, lai elektroenerģijas piegādi klientiem atjaunotu pēc iespējas ātrāk. Bojājumu novēršanai visā valstī piesaistītas gandrīz 40 operatīvā darba brigādes, tostarp “Sadales tīkla” darbuzņēmēji.
Kur tas iespējams, elektroapgāde klientiem tiek tūlītēji atjaunota pa saistītajām elektrolīnijām – vēl pirms bojājumu novēršanas dabā. Vienlaikus jāņem vērā, ka situācija elektroapgādē var būt mainīga, jo bojājumi rodas atkarībā no vēja pārvietošanās virziena. Var būt gadījumi, kad neilgi pēc bojājuma novēršanas vienā elektrolīnijas posmā traucējumus izraisa bojājums citā tās pašas līnijas posmā.
“Sadales tīkls” uzsver, ka ekstremālos laikapstākļos nav droši atrasties ārā. Nekādā gadījumā nedrīkst tuvoties elektrolīnijām, ja tajās iekārušies koki vai zari, vai redzami pārrauti vadi. Par šādām bīstamām situācijām nekavējoties jāziņo “Sadales tīklam”, zvanot uz diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404, vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālruni 112.
Tikmēr, kā novēroja Jauns.lv, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs pazeminājis laikapstākļu brīdinājuma līmeni no oranžā uz dzelteno.
Jau ziņots, ka Ventspilī ziemeļrietumu vējš brāzmās sasniedzis 23 metrus sekundē, Kolkā - 19 metrus sekundē, Mērsragā un Pāvilostā 17 metrus sekundē, bet Liepājā 16 metrus sekundē. Ainažos novērotas vēja brāzmas līdz 17 metriem sekundē Rīgā vējš brāzmās pūš ar ātrumu 17 līdz 18 metri sekundē. Arī valsts austrumu daļā vējš brāzmās vietām sasniedzis 15 līdz 16 metrus sekundē.
Tāpat svētdien no plkst. 6.30 līdz 12.00 saņemti četri izsaukumi - divi gadījumi Ogres novadā, bet pa vienam izsaukumam Cēsu novadā un Cēsīs. Visos gadījumos bija nepieciešams atbrīvot ceļa braucamo daļu no nolūzušiem kokiem. Bet vairums izsaukumu [deviņi] aizvadītajā dienā saņemti Rīgā un tās apkārtnē. Vēl divi izsaukumi saņemti Latgalē, bet pa vienam Zemgalē un Vidzemē.
Rīgas pašvaldībā spēcīgā vēja dēļ aicinājusi rīdziniekus neapmeklēt parkus, rotaļu laukumus un kapsētas. Ja laika apstākļi ir radījuši postījumus, kas apdraud cilvēku veselību un dzīvību, komunikācijas vai sabiedriskā transporta kustību, iedzīvotāji aicināti zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņa numuru 112. Pamanot vēja nolauztus objektus, kā arī kokus vai to zarus, kas var radīt bīstamību un nepieciešama tūlītēja rīcība, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina iedzīvotājus nekavējoties zvanīt uz tālruni 112 un ziņot par notikušo, lai bīstamo situāciju iespējami ātrāk varētu novērst.