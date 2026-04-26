Saņemti jau 17 izsaukumi par vēja radītajiem postījumiem
Svētdien no plkst. 6.30 līdz 12.00 glābēji saņēmuši četrus izsaukumus par vēja radītajiem postījumiem. Vēl 13 saņemti aizvadītās dienas laikā.
Svētdien no plkst. 6.30 līdz 12.00 saņemti četri izsaukumi - divi gadījumi Ogres novadā, bet pa vienam izsaukumam Cēsu novadā un Cēsīs. Visos gadījumos bija nepieciešams atbrīvot ceļa braucamo daļu no nolūzušiem kokiem. Bet vairums izsaukumu [deviņi] aizvadītajā dienā saņemti Rīgā un tās apkārtnē. Vēl divi izsaukumi saņemti Latgalē, bet pa vienam Zemgalē un Vidzemē.
Pārsvarā glābēji atbrīvoja ceļa braucamo daļu no nolūzušiem kokiem. Atsevišķos gadījumos demontētas no ēkas atrautas metāla plāksnes, nostiprināta ceļa zīme, kas radīja apdraudējumu gājējiem, kā arī piestiprināts no ēkas fasādes atrauts reklāmas baneris.
Ventspilī ziemeļrietumu vējš brāzmās jau sasniedzis 23 metrus sekundē, Kolkā - 19 metrus sekundē, Mērsragā un Pāvilostā 17 metrus sekundē, bet Liepājā 16 metrus sekundē. Ainažos novērotas vēja brāzmas līdz 17 metriem sekundē Rīgā vējš brāzmās pūš ar ātrumu 17 līdz 18 metri sekundē. Arī valsts austrumu daļā vējš brāzmās vietām sasniedzis 15 līdz 16 metrus sekundē.
Kā vēstīts, svētdien teritorijas lielākajā daļā vismaz kādā brīdī gaidāmi nokrišņi, pārsvarā slapja sniega un lietus formā, tomēr ik pa brīdim uzspīdēs arī saule, prognozē sinoptiķi. Saglabāsies brāzmains ziemeļrietumu, ziemeļu vējš, kas dienas iesākumā daļā Kurzemes piekrastes sasniegs ātrumu līdz 25 metriem sekundē, kur spēkā oranžās pakāpes brīdinājums. Oranžais brīdinājums par spēcīgām vēja brāzmām ir spēkā jūras piekrastes zonā - Ventspils, Pāvilostas pusē -, pārējā Latvijas teritorijā - dzeltenais brīdinājums. Daļa Latgales un Vidzemes gan nav dzeltenā brīdinājuma zonā.
Saistībā ar prognozēto spēcīgo vēju AS "Sadales tīkls" un VAS "Latvijas dzelzceļš" sestdien vēstīja, ka paaugstina operatīvo gatavību. Savukārt Rīgas pašvaldībā spēcīgā vēja dēļ aicinājusi rīdziniekus neapmeklēt parkus, rotaļu laukumus un kapsētas.
Ja laika apstākļi ir radījuši postījumus, kas apdraud cilvēku veselību un dzīvību, komunikācijas vai sabiedriskā transporta kustību, iedzīvotāji aicināti zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņa numuru 112. Pamanot vēja nolauztus objektus, kā arī kokus vai to zarus, kas var radīt bīstamību un nepieciešama tūlītēja rīcība, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina iedzīvotājus nekavējoties zvanīt uz tālruni 112 un ziņot par notikušo, lai bīstamo situāciju iespējami ātrāk varētu novērst.